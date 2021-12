Το Ίδρυμα Ωνάση ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα υποτροφιών του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοανακοινώνει τοακαδημαϊκού έτους 2022-23. Πιστεύοντας ότι η καλύτερη εκκίνηση είναι οι ίσες ευκαιρίες, το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση, έχει καθιερώσει από το 1978 ένα ολοκληρωμένο και αξιοκρατικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να προχωρήσουν την έρευνά τους. Τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες και αλλοδαπούς προκηρύσσονται κάθε χρόνο βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος. Από το 1978 έως σήμερα, το Ίδρυμα Ωνάση έχει χορηγήσει περισσότερες από 7.400 υποτροφίες σε φοιτητές, ερευνητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες.O Ανδρέας μελετά την επιδημιολογία και χτίζει γέφυρες με τη γνώση του. Ο Σπύρος κάνει έρευνα στη βιοχημεία και ανοίγει νέους δρόμους με τις καινοτόμες ιδέες του. Η Κατερίνα εμβαθύνει στη σχολική ψυχολογία και δημιουργεί γερά θεμέλια με τη σκέψη της. Εκείνοι, μαζί με άλλους 7.408 κατοίκους, μένουν στην πόλη του αύριο, στην πόλη των Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης δεν σταματούν ούτε στιγμή να εξελίσσονται, να καινοτομούν, να αριστεύουν και να αλλάζουν την κοινωνία προς το καλύτερο.Η πόλη του αύριο μεγαλώνει χάρη σε εσάς. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.Οιπαρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τουςκαι τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη υποτροφιών, τους σχετικούς όρους, την αίτηση και τα δικαιολογητικά παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org ή μέσω τηλεφώνου στο +30 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057.Oι υποτροφίες απευθύνονται σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2022. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τις 15 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Ωνάση. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.Γνωρίστε κάποιους μόνο από τους χιλιάδες κατοίκους της Πόλης του Αύριο, που ζουν σε αυτή την τελευταία δεκαετία:Ευάγγελος Δεληκωνσταντής – Υπότροφος 2017Τιμήθηκε με το βραβείο 2021 EFCE Excellence Award in Process Intensification από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Χημικών Μηχανικών για την πρωτοποριακή δουλειά του στη διαδικασία μετατροπής από μεθάνιο σε αιθυλένιο.Ανδρέας Τσιάρτας – Υπότροφος 2017Είναι ένας από τους 4 νικητές, σε σύνολο 143 υποψηφίων, του διαγωνισμού DYCE (Discovering Young Composers of Europe), για το έργο του “Pnoé” για σύνολο δωματίου, που παρουσιάστηκε στο Sentralen του Όσλο από το Cikada Ensemble, υπό τη διεύθυνση του Christian Eggen.Παναγιώτης Μπάρκας – Υπότροφος 2018Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο της Τράπεζας της Ελλάδος, για την πρωτότυπη επιστημονική του μελέτη με θέμα «Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην Ελλάδα».Χριστίνα Καραφυλλιά – Υπότροφος 2017Έλυσε δύο μαθηματικά προβλήματα που παρέμεναν ανοιχτά από το 1996.Δώρα Χατζή-Ροδοπούλου – Υπότροφος 2014Τιμήθηκε με το βραβείο European Heritage Award / Europa Nostra Award 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Europa Nostra. Το ερευνητικό έργο της επικεντρώνεται στην πρακτική της επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα, και παρέχει ένα αναγκαίο εναλλακτικό πλαίσιο για τη βελτίωσή της.Μαριάννα Καψετάκη – Υπότροφος 2017Επιλέχθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα “30 under 30” του περιοδικού “Forbes”. Η κύρια μελέτη του διδακτορικού της στη Γνωσιακή Νευροεπιστήμη επικεντρώθηκε στο ζήτημα της χωρικής μνήμης σε ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό.Στέφανος Λεβίδης – Υπότροφος 2017Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Forensic Architecture του Πανεπιστημίου Goldsmiths. H συμβολή τους ήταν καθοριστική στην καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής και την ανακήρυξή της ως εγκληματική οργάνωση.Δανάη Μανωλέσου – Υπότροφος 2015Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας που σχεδίασε 3D printing Ασπίδες Προσώπου τύπου 3DVFaceShield, οι οποίες διατίθενται δωρεάν σε Νοσοκομεία Α΄ Γραμμής στη μάχη κατά του Covid-19.Μαρία Δημακοπούλου – Υπότροφος 2015Έλυσε ένα πολυετές άλυτο πρόβλημα των επεξεργαστών Intel, ενώ τελείωσε τις σπουδές της µε απόλυτο 10, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΜΠ.Θεόδωρος Γιαβρίδης – Υπότροφος 2015Συνέβαλε στη δημιουργία νέων «όπλων» για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η θεραπεία που προτείνει βασίζεται στην «εκπαίδευση» των κυττάρων του ανοσοποιητικού του ασθενούς, ώστε να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη – Υπότροφος 2016Έχει τιμηθεί τρεις φορές από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με το βραβείο της καλύτερης ταινίας μικρού μήκους, ενώ ήταν υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας EFA (European Academy Awards), το 2015 και το 2017.Δήμητρα Πουλή – Υπότροφος 2014Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας που ανακάλυψε μια νέα πρωτοποριακή τεχνική μη επεμβατικής διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος.Παναγιώτης Κυριακόπουλος– Υπότροφος 2019Τιμήθηκε με το βραβείο αριστείας 2021 του Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, για την έρευνά του στα τεχνολογικά πάρκα, τη διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότητά και τη διεθνή στρατηγική επιχειρήσεων.