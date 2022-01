Η τηλεοπτική επιστροφή της χρονιάς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εδώ και περίπου είκοσι χρόνια, δημοσιογράφοι, κριτικοί λογοτεχνίας και κοινό προσπαθούν να ανακαλύψουν την πραγματική ταυτότητα της συγγραφέως που με το ψευδώνυμο «Έλενα Φερράντε» έχει εκδώσει μυθιστορήματα που έχουν διανύσει μια θριαμβευτική πορεία σε ολόκληρο τον κόσμο.Ανάμεσα σε αυτά, η περίφημη «Τετραλογία της Νάπολης», που μεταφέρθηκε μάλιστα στη μικρή οθόνη, γνωρίζοντας την αποδοχή κριτικών και κοινού. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.Το 2011 η Έλενα Φερράντε προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση με το μυθιστόρημα «My Brilliant Friend». Η επιτυχία του βιβλίου οδήγησε σε τρεις ακόμα τόμους με τίτλο «The Story of a New Name», «Those Who Leave and Those Who Stay» και «The Story of the Lost Child». Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε η «Τετραλογία της Νάπολης».Εφτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου, η ιστορία των δύο κοριτσιών, της Έλενας και της Λίλα μεταφέρθηκε με επιτυχία στην τηλεόραση, με τον Πάολο Σορεντίνο (Η Τέλεια Ομορφιά, Τhe Young Pope, The New Pope) να φιγουράρει ανάμεσα στα ονόματα των παραγωγών της σειράς.Στην Ελλάδα οι 2 πρώτες σεζόν της σειράς προβλήθηκαν αποκλειστικά στην COSMOTE TV, ενώ την, οι συνδρομητές της θα έχουν στη διάθεσή τους και τον. Την ίδια ημέρα, οι προηγούμενοι 2 κύκλοι θα είναι διαθέσιμοι στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.To My Brilliant Friend ξεδιπλώνει, ξεκινώντας από την παιδική τους ηλικία, την ιστορία της Έλενα και της Λίλα, στις φτωχογειτονιές της Νάπολης, τη δεκαετία του ’50. Ακόμα κι όταν βρίσκονται χωριστά, οι ζωές των δύο γυναικών με κάποιο τρόπο καταφέρνουν και διασταυρώνονται. Στην ουσία, η σειρά αποτελεί ωδή σε μια φιλία που τα έχει όλα: αγάπη, ζήλεια, θαυμασμό, αλλά και μια ματιά στην ιστορία της Ιταλίας που αλλάζει ολοκληρωτικά στο πέρασμα του χρόνου.Η αφήγηση γίνεται από την ηλικιωμένη πλέον Έλενα, ύστερα από ένα τηλεφώνημα του γιού μιας καλής της φίλης, που την ενημερώνει για την εξαφάνισή της. Η φίλη δεν είναι άλλη από τη Λίλα Τσερούλλο, την «υπέροχη φίλη» από το παρελθόν. Το τηλεφώνημα θα δώσει στην Έλενα το έναυσμα για ένα ταξίδι στο παρελθόν, μέσα από το οποίο σκιαγραφούνται χαρακτήρες, τοποθεσίες και έθιμα της μεταπολεμικής Νάπολης σε μια ιστορία που καλύπτει περίπου 60 χρόνια.Τα δύο κορίτσια γνωρίζονται σε ένα περιβάλλον βίας και διαμαχών. Αν και εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες – η Λίλα ανήσυχη και ατίθαση, η Έλενα επιμελής μαθήτρια που ζει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, καταφέρνουν να αναπτύξουν μια δυνατή φιλία. Με τη λήξη της φοίτησής τους στο δημοτικό, οι ζωές των δύο κοριτσιών χωρίζονται για κάποιο διάστημα, καθώς, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ο πατέρας της Λίλα δεν μπορεί να την αφήσει να συνεχίσει τις σπουδές της, παρόλο που η ίδια αποδεικνύεται ιδιοφυία. Από την άλλη, η Έλενα, καταφέρνει να συνεχίσει στο γυμνάσιο και στη συνέχεια, στο λύκειο.Η συνέχεια της ιστορίας βρίσκει τη Λίλα παντρεμένη με έναν ιδιοκτήτη παντοπωλείου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ξεπεράσει διάφορους σκοπέλους στη ζωή της, όπως τη βία και μία σοκαριστική αποκάλυψη για τον σύζυγό της και κάποια μέλη της οικογένειάς της. Η Έλενα έχει μεν συνεχίσει με τις σπουδές της, αλλά δεν έχει αποτινάξει την ταμπέλα της «φτωχής» από πάνω της. Η οικονομική της κατάσταση αλλάζει, όταν ξεκινά η σχέση της με τον Πιέτρο, γόνο μιας σημαντικής οικογένειας. Η Έλενα του κάνει δώρο ένα βιβλίο που έχει γράψει η ίδια. Το βιβλίο γίνεται οικονομική επιτυχία και κερδίζει την αναγνώριση των κριτικών.της σειράς που θα δούμε αποκλειστικά στην COSMOTE TV ξεκινά από την παραμονή του γάμου της Έλενα, η οποία κάνει πλέον τη «μεγάλη ζωή». Η Λίλα από την άλλη, εργάζεται σε εργοστάσιο, ενώ αντιμετωπίζει για ακόμα μία φορά την κακοποίηση. Οι δύο γυναίκες συναντιούνται και πάλι. Ποιο ρόλο θα παίξει τώρα η μία στη ζωή της άλλης;