«Η Μικρή μας πόλη»: Η σπουδαία παράσταση του Μίνου Βολανάκη στο διαδίκτυο

Η COSMOTE δημιουργεί για όλες τις επιχειρήσεις τη νέα σειρά δωρεάν online σεμιναρίων #GrowYourBusiness – The Digital Sessions, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό κόσμο.





Οι επιχειρήσεις Λεμπέση ανοίγουν ξανά το ιστορικό τους αρχείο και σε συνεργασία με τη Music & Drama Productions, παρουσιάζουν την παράσταση σταθμό «» του Θόρντον Ουάιλντερ, σε μετάφραση και σκηνοθεσία, με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέμη Ζούνη,, Αλεξάνδρα Λαδικού, Θέμις Μπαζάκα, Στέφανο Κυριακίδη, Γιώργο Γεωγλερή, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Νεφέλη Ορφανού, Βάσω Γουλιελμάκη και άλλους.Η παράσταση , που παίχτηκε με τεράστια επιτυχία στο, ήταν προσωπική επιλογή τουκαι από όλες του τις παραγωγές, η πιο αγαπημένη. Αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και έμεινε στην ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου. Η οικογένεια του Γιώργου Λεμπέση με ιδιαίτερη συγκίνηση παρουσιάζει on demand από τις 29 Απριλίου έως και τις 9 Μαΐου , από το viva.gr , αυτήν την σπουδαία παράσταση και την αφιερώνει σε εκείνον, γνωρίζοντας το πόσο την πίστεψε και πόσο την αγάπησε.» είναι τρίπρακτο θεατρικό έργο του Θόρντον Ουάιλντερ, τοποθετημένο στην φανταστική μικρή πόλη Γκρόβερς Κόρνερς και μιλάει για την ιστορία των κατοίκων μιας συνηθισμένης πόλη , στις αρχές του εικοστού αιώνα. Η ρουτίνα της ζωής, ο έρωτας, ο γάμος, ο θάνατος, είναι τα στάδια στα οποία κινείται ο συγγραφέας. Η πρώτη παράσταση ανέβηκε στο Mc Carter Theatre στο Princeton του New Jersey το 1938. Την ίδια χρονιά κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ.Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί, Νεφέλη Ορφανού, Γιώργος Γεωγλερής, Βάσω Γουλιελμάκη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Φώτης Θωμαίδης, Μιχάλης Μιχαήλος, Γιώργος Μακρής και ο μικρός Στέλιος Φώτης.Ημέρες και ώρες προβολών: On demand από τις 29 Απριλίου έως και τις 9 ΜαΐουΠροπώληση εισιτηρίων