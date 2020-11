Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Σάρωσε τα βραβεία το «Digger», καλύτερος ηθοποιός ο Σερβετάλης

Ο Άρης Σερβετάλης απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Με την απονομή των, τα οποία είχαν έντονο ελληνικό χρώμα με το «» τουνα πρωταγωνιστεί σε αρκετές κατηγορίες βραβείων, ολοκληρώθηκε το φετινό 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης . Το δύσκολο στοίχημα της φετινής διαδικυτυακής, λόγω πανδημίας, διοργάνωσης, φαίνεται πως κερδίθηκε καθώς περισσότεροι από 80.000 θεατές παρακολούθησαν τις ταινίες αλλά και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στον πλαίσιό της μεταξύ των οποίων και η Αγορά που αποτελεί το αναπτυξιακό τμήμα του.Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του Φεστιβάλ, ο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 15.000 ευρώ απονεμήθηκε στην ταινία «», μια παραγωγή Μεξικού και Ισπανίας, σε σκηνοθεσία της Φερνάντα Βαλαντές. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο σκεπτικό της απόφασης της κριτικής επιτροπής « Η ταινία αποτελεί υπενθύμιση του απεριόριστου χώρου που μπορεί να καταλάβει η καλλιτεχνική έκφραση».Εξαιρετικά δυναμική παρουσία στο φετινό Φεστιβάλ είχε και το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη η οποία απέσπασε το δεύτερο βραβείο της Διεθνούς Επιτροπής, τον, και 8.000 ευρώ, με την ιδιαίτερη σχέση πατέρα – γιου που διηγήθηκε ενώ το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία -, μαζί με το ποσό των 3000 ευρώ στους Δανούς Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ για την ταινία «Παγιδευμένοι/ Shorta»Τα πολυσυζητημένα «» του Τ, που όπως μάθαμε πριν λίγες ημέρες θα είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει φέτος την χώρα μας στα Όσκαρ, μπήκε στον κατάλογο των νικητών διά του πρωταγωνιστή του Άρη Σερβετάλη ο οποίος βραβεύτηκε για την «χαμηλόφωνη και λεπτών αποχρώσεων, αλλά συνάμα δυνατή και αξέχαστη ερμηνεία του» σύμφωνα με την άποψη της κριτικής επιστροπής.Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έριξε την αυλαία του αφού πρώτα κατάφερε να σταθεί στο ύψος των εξαιρετικά δύσκολων περιστάσεων, να μάς κρατήσει συντροφιά με εξαιρετικές ταινίες αλλά και να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από εικαστικά δρώμενα που έμοιαζαν με απαραίτητη φωτεινή αχτίδα στις γκρίζες μέρες που βιώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η πόλη λόγω της μεγάλης εξάπλωσης του κορωνοϊού. Για μία ακόμη φορά ο Πολιτισμός νίκησε το σκοτάδι, ο Κινηματογράφος παρέμενε ζωντανός!Βραβείο Καλύτερης Ταινίας - Χρυσόςτης Φερνάντα Βαλαντές, Μεξικό - Ισπανία 2020Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος:του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία - Χάλκινος Αλέξανδρος: Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ για την ταινία, Δανία, 2020Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας:Τζοάνα Σκάνλαν για την ερμηνεία της στην ταινίατου Αλίμ Καν, Ηνωμένο Βασίλειο, 2020Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας: Άρης Σερβετάλης για την ερμηνεία του στην ταινίατου Χρήστου Νίκου, Ελλάδα – Πολωνία - Σλοβενία, 2020Βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξηςτου Φιλίπ Λακότ, Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού – Καναδάς – Σενεγάλη, 2020ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS:της Νόρα Μαρτιροσιάν, Αρμενία – Γαλλία - Βέλγιο, 2020,,Παλαιστίνη – Ιορδανία – Κατάρ - Ιταλία- Σουηδία, 2020 καιτης Ζέινα Ντούρα, Αίγυπτος – Ηνωμένο Βασίλειο, 2020ΒΡΑΒΕΙΟ «MERMAID AWARD» ( καλύτερη ταινία LGBTQI):σε σκηνοθεσία Τσάι Μινγκ-Λιανγκ, Ταϊβάν, 2020ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics) - Βραβεία Κριτικών:των Άντερς Έλχολμ και Φρέντερικ Λους Χβιντ, Δανία, 2020 καιτης Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία - Βέλγιο, 2020ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»: ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ / GHOSTS της Άζρα Ντενίζ Οκιάι, Τουρκία – Γαλλία - Κατάρ, 2020ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ:της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία - Βέλγιο, 2020 και18, Σκηνοθεσία: Βασίλης Δούβλης, Παραγωγή: Παναγιώτης Κακαβιάς (Kfilms), Κατερίνα Μπεληγιάννη (Kabel), ΕλλάδαΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: Τζώρτζης Γρηγοράκης για την ταινία τουΕλλάδα - Γαλλία, 2020 και Βασίλη Ντινόπουλο για την ταινία KALA AZAR της Τζάνις Ραφαηλίδου, Ολλανδία-Ελλάδα, 2020ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR:της Άζρα Ντενίζ Οκιάι, Τουρκία – Γαλλία - Κατάρ, 2020ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020 και ΡΑΦΤΗΣ / TAILOR της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Ελλάδα – Γερμανία - Βέλγιο, 2020BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER:του Τζώρτζη Γρηγοράκη, Ελλάδα - Γαλλία, 2020 και Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΗ / VASY’S ODYSSEY του Βασίλη Παπαθεοχάρη, Ισπανία, 2020, DANIEL ’16 του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, Ελλάδα, 2020, ΓΛΥΚΕ ΜΟΥ ΜΑΤΑΔΟΡ / MY TENDER MATADOR του Ροδρίγο Σεπούλβεδα, Χιλή-Αργεντινή-Μεξικό, 2020