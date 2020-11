Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Οι νικητές των βραβείων της Αγοράς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εκατοντάδων επαγγελματιών του κινηματογραφικού χώρου απ’ όλο τον κόσμο, ολοκληρώθηκε χθες, Παρασκευή, με την, ητου 61ου. Η φετινή διοργάνωση, με επικεφαλής τη Γιάννα Σαρρή, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλες υτις υπόλοιπες δράσεις του Φεστιβάλ.του 16ου Crossroads Co-production Forum, αποτελείτο από τους Αναμαρία Αντότσι, παραγωγό, Tangaj Production (Ρουμανία), Μίλαν Στογιάνοβιτς, παραγωγό, Sense Production (Σερβία), Καταρίνα Τόμκοβα, παραγωγό, σύμβουλο - kaleidoscope, Punkchart films, MIDPOINT Institute (Σλοβακία & Τσεχία).Το μεγάλο(εικόνα και ήχο) από την εταιρία Δύο Τριάντα Πέντε (2|35) «για το εξαιρετικό σκηνοθετικό όραμα ενός εύθραυστου κόσμου που αποτελείται από αισθήσεις της φύσης, τις οποίες βιώνει ένα διεμφυλικό κορίτσι, την ώρα που η οικογένειά της ωριμάζει προς την αποδοχή, για ένα θέμα που θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό» απονεμήθηκε στο «», σε σκηνοθεσία Estibaliz Urresola (Παραγωγή: Lara Izagirre – Gariza Films, Ισπανία)Η κριτική επιτροπή απένειμε, επίσης, το8.000 ευρώ από το CNC (Centre National du Cinéma et de l’ image animée) «για μία συναρπαστική προσωπική ιστορία, η οποία υποστηρίζεται από ένα πειστικό καλλιτεχνικό όραμα και παρουσιάζεται από μία ομάδα δημιουργών με εξαιρετική συνέργεια» στο κινηματογραφικό πρότζεκτ «, σε σκηνοθεσία: Lara Zeidan (Παραγωγή: Séverine Tibi, Anaïs Calmels - Sevana Films, Λίβανος- Γαλλία).Στο μεταξύ, το νέογια τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, «σε μία προκλητική ιστορία που οδηγεί το κοινό σε ένα ταξίδι σε διαφορετικά φιλμικά είδη, ειπωμένη από μία ξεχωριστή κινηματογραφική φωνή, με ένα πολύ«ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΤΗ ΜΑΡΓΚΟ», με την σκηνοθετική υπογραφή του Αλέξανδρου Βούλγαρη (Παραγωγή: Ελένη Μπερντέ – LOGLINE, Ελλάδα)Η επιτροπή αποφάσισε, επίση, να δώσει τηστον παραγωγό Γκιουνές Σεκέρογλου – Hay Film, Τουρκία για το πρότζεκτ «», σε σενάριο και σκηνοθεσία Ταρίκ Ακτάς, «για ένα συναρπαστικό και απαιτητικό πρότζεκτ με έναν ακόμα πιο απαιτητικό τίτλο!».Τοτων 6.000 ευρώ παρουσίασε η Ζουλί Σαβαρί (ARTE France cinéma). «Φέτος το βραβείο μας απονέμεται σε ένα μεγάλου μήκους ντεμπούτο. Η επιτροπή συγκινήθηκε βαθιά από τα συναισθήματα που αποκαλύπτει αυτή η ιστορία, ενώ εντυπωσιάστηκε από την προηγούμενη δουλειά του σκηνοθέτη». Το βραβείο απέσπασε το πρότζεκτ «» σε σκηνοθεσίαMiki Polonski (Παραγωγή: Shira Hochman - MINA Films, Συμπαραγωγή: Janja Kralj - Kinoelektron, Ισραήλ – Γαλλία).Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου Script 2 Film Workshops απένειμε μιαστο πρότζεκτ «», σε κηνοθεσία Estibaliz Urresola (Παραγωγή: Lara Izagirre – Gariza Films, Ισπανία) ενώ η Initiative Film προσέφερε έξι μήνες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του πρότζεκτ «RETIRO», σε σκηνοθεσία Ελίνας Φέσσα (Παραγωγή: Βασίλης Χρυσανθόπουλος -PLAYS2PLACE, Ελλάδα).Για τοεπιλέχθηκε ο Δημήτρης Τσακαλέας - Argonauts Productions από το πρότζεκτ «», σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Μαυροειδής, (Ελλάδα) για να συμμετάσχει στο εργαστήρι του 2021 και το* σε υπηρεσίες Packaging και Project Marketing Strategy πήγε στο «», σε σκηνοθεσία Abdullah Al-Ghaly (Παραγωγή: Miftah Saeid - Cyrene Productions / Hassala Films, Λιβύη | Αίγυπτος).Τοεπέλεξε το πρότζεκτ «», σε σκηνοθεσία Miki Polonski (Παραγωγή: Shira Hochman - MINA Films, Συμπαραγωγή: Janja Kralj - Kinoelektron, Ισραήλ | Γαλλία)Η κριτική επιτροπή των Works in Progress της Αγοράς αποτελείτο από τους Ντόριεν βαν ντε Πας | Υπεύθυνη του New Screen NL, Εκπρόσωπο Eurimages (Ολλανδία), Μίχαελ Στιτς | Υπεύθυνο τμήματος Panorama, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου (Γερμανία), Καρίνα Κόρενμπλουμ |Sales & Acquisitions, Cercamon / Screenbox (ΗΑΕ), Γιώργο Ζώη | σκηνοθέτη και παραγωγό, Squared Square (Ελλάδα).Η επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα και την ποικιλία των έντεκα πρότζεκτ που συμμετείχαν και από τις επαγγελματικές παρουσιάσεις, σημειώνοντας ότι η λήψη απόφασης δεν ήταν εύκολη υπόθεση.Το βραβείο Graal σε υπηρεσίες post-production απονεμήθηξε σε «μια μαγευτική αισθητηριακή κινηματογραφική εμπειρία που μας προσκαλεί να συνδεθούμε με τη φύση και με την ανάγκη να ανακαλύψουμε νέους κόσμους», το «ROCK BOTTOM RISER», σε σκηνοθεσία- Παραγωγή: Fern Silva, (Πορτογαλία | ΗΠΑ | Ελλάδα).Το μεγάλο, που προσφέρει έως 50.000 ευρώ σε μία καινοτόμo και τολμηρή ταινία των Agora Works in Progress δόθηκε, μετά από ομόφωνη απόφασητης επιτροπής του Eurimages Lab Award, κέρδισε η ταινία «», σε σκηνοθεσία Maciej Mądracki, Michał Mądracki, Gilles Lepore (Παραγωγή: Beata Rzeźniczek- Madants, Συμπαραγωγή: Pierre-Alain Meier - Prince Film, Πολωνία – Ελβετία). Πρόκειται για μία τολμηρή μεταφορά του μύθου του Σοφοκλή που ενσωματώνει με χάρη τη σιωπή, με μία εντυπωσιακή ασπρόμαυρη φωτογραφία που δίνει μια σύγχρονη οπτική της κοινωνίας μας, όπως χαρακτρηριστικά αναφερόταν στο σκεπτικό της απόφασης.Το, το οποίο προσφέρει τη σύνθεση και την παραγωγή για ένα πρωτότυπο κινηματογραφικό σκορ, επίβλεψη στη μουσική και βοήθεια στην αδειοδότηση εμπορικής μουσικής για χρήση στην ταινία, καθώς και υπηρεσίες ήχου post-production, απονεμήθηκε σε ένα «δυναμικό, προσωπικό πρότζεκτ, που ασχολείται με την αγάπη με έναν ανορθόδοξο τρόπο, μπλέκοντας όνειρο και πραγματικότητα», το «», σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολόπουλου, (Παραγωγή: Νίκος Νικολόπουλος, Άρτεμις Ζερβού, Ελλάδα).Το πρόγραμμα Agora Lab, που συμπλήρωνε τα Works in Progress της Αγοράς, προσέφερε σε πέντε επιλεγμένα ελληνικά πρότζεκτ τη δυνατότητα να λάβουν πολύτιμες συμβουλές, καθοδήγηση και χρήσιμα μυστικά από έμπειρους επαγγελματίες. Σε μία προσπάθεια υποστήριξης της ελληνικής παραγωγής, το νέο βραβείο της ΕΡΤ ύψους 2.000 ευρώ αποφασίστηκε από τους tutors του Agora Lab να απονεμηθεί σε ένα από τα πέντε πρότζεκτ που παρουσιάστηκαν στα Works in Progress και στο Agora Lab και βρίσκονται στο στάδιο του post-production.Οιείναι οι: Αντιγόνη Παπαντώνη, acquisitions - Heretic Outreach, Ελλάδα, Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Δράμας, σκηνοθέτης, μοντέρ, Ελλάδα, Μίρα Στάλεβα, παραγωγός, υπεύθυνη Sofia Meetings του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Σόφιας, Βουλγαρία. Οι tutors αποφάσισαν να απονείμουν το βραβείο «για την προσέγγιση του ανησυχητικού θέματος της ανόδου της ακροδεξιάς στους νέους, σε ένα μία εργατική γειτονιά της Αθήνας, στο πλαίσιο του COVID, σε μια ταινία που πιστεύουμε ότι θα έχει απήχηση σε ένα διεθνές κοινό».Το βραβείο της ΕΡΤ απέπασε το «18», σε σκηνοθεσία Βασίλη Δούβλη, (Παραγωγή: Παναγιώτης Κακαβιάς (Kfilms), Κατερίνα Μπελιγιάννη (Kabel), Ελλάδα).