Eugenio Barba: Ο πρωτοπόρος του σύγχρονου θεάτρου για πρώτη φορά στην Αθήνα

Παράλληλα με το master class θα πραγματοποιηθούν και μια σειρά δράσεων με την ηθοποιό –σκηνοθέτη και νυν διευθύντρια του φημισμένου Odin Teatret, Julia Varley.

Workshops – Master Classes με τον Eugenio Barba και την Julia Varley

Προβολή – συζήτηση των ταινιών ντοκιμαντέρ:

Ποιος είναι ο Eugenio Barba;, της Μάγδας Ρεμούνδου

The Art Of The Impossible – Odin Teatret

Διάλογος με Eugenio Barba

Βιβλιοπαρουσίαση – Διάλογος για το πρόσφατο βιβλίο του Eugenio Barba με τίτλο: «Το Φεγγάρι Ανατέλλει από τον Γάγγη».

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και η επιλογή θα γίνει βάση των βιογραφικών σημειωμάτων. Η γλώσσα εργασίας θα είναι στα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Στο τέλος του master class θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένου βιογραφικού σημειώματος) θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο info@texnis.com από 22/6 έως 20/7.

Κόστος συμμετοχής: 310€

Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής ακροατών με μειωμένο κόστος 149€.