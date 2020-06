Helloween: Για το καλοκαίρι του 2021 αναβάλλεται η συναυλία τους στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι, επιθυμώντας να προσφέρουν ένα show που θα το απολαύσουν όλοι χωρίς δεύτερες σκέψεις,! Όπως λένε, εξάλλου, και οι ίδιοι «Μια συναυλία των Helloween πρέπει να είναι μια συνάντηση όπου όλοι οι fans θα διασκεδάζουν και θα γιορτάζουν με τη μουσική που όλοι αγαπάμε».Το line up που περιμένουμε λοιπόν, έρχεται το, όπου θα φωνάξουμε όλοι μαζί We Want Out, σε ένα από τα μεγαλύτερα metal events που έχουμε δει ποτέ επί ελληνικού εδάφους, με το λυσσαλέο show των Helloween Pumpkins United να αγγίζει τις 2,5 ώρες!Πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέα και για το υπόλοιπο line up του φεστιβάλ! Μία μέρα πριν την εμφάνιση των National, IDLES & Balthazar στο ΟΑΚΑ, το ίδιο venue θα γίνει το σημείο συνάντησης για κάθε metalhead που περιμένει το μεγάλο αυτό συναυλιακό του απωθημένο!Όλοι όσοι επιθυμείτε να τερματίσετε το headbanging μπροστά στο metal stage τουμέχρι το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021! Θα περάσει ο καιρός και θα βρεθούμε ξανά εκεί που θέλουμε! Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τα εισιτήριά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@highpriority.gr το αργότερο έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.Στο Αμβούργο κάπου στα 1984, έμελλε να αλλάξει μια για πάντα η ιστορία του σκληρού ήχου. Οι Kai Hansen, (κιθάρα φωνή). Michael Weikath (κιθάρες), Markus Grosskopf (μπάσο) κι ο Ingo Schwichtenberg (drums) έγιναν Metal Invaders συστήνοντας στο παγκόσμιο κοινό τη σπινταριστή εκδοχή της αγαπημένης τους μουσικής. To “Walls of Jericho”, παρθενικό άλμπουμ των Helloween, στέκει μέχρι και σήμερα αγέρωχο τοτέμ, μετρώντας μόνο οπαδούς κι εθισμένους στην ακρόασή του.Κάπου εκεί οι δρόμοι του συγκροτήματος συναντιούνται με τον Michael Kiske, βρίσκοντας μια πελώρια φωνή κι ένα ανυπέρβλητο performance. Το κοντέρ γράφει δύο “Keeper of the Seven Keys” κι αμέτρητους οπαδούς να παραληρούν στο άκουσμά του, όσο τα “I Want Out”, “Future World” & “Eagle Fly Free” γίνονται ύμνοι μιας γενιάς. Και της επόμενης κι αυτής που θα έρθει μετά. Οι δρόμοι με τον Hansen χωρίζουν, όμως η δημιουργικότητα των Helloween δεν σταματά, όσο χαιρετίζονται από κοινό και κριτικούς ως η πλέον εμβληματική μπάντα του power metal!«Pink Bubbles Go Ape» και «Chameleon» ακολουθούν, μέχρι να αποχωρήσει κι ο Μichael Kiske, ενώ ο Schwichtenberg αποχωρεί δύο χρόνια πριν βρει τραγικό θάνατο. Ανακατατάξεις στις Κολοκύθες, με τον Andy Deris να εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός, καταφέρνοντας να χωρέσει στα παπούτσια του αποχωρήσαντα frontman της μπάντας. Φτάνουμε 22 χρόνια μετά, με τον Deris να είναι ο μακροβιότερος τραγουδιστής των Helloween, τραγουδώντας συγκλονιστικά σε κάθε ένα από τα δέκα albums! Άλλοτε πιο πειραματικά (“Better than Raw”), άλλοτε σκοτεινά (“Dark Ride”), άλλοτε τιμώντας τις power metal ρίζες τους (“7 Sinners” & “Straight out of Hell”), το συγκρότημα δεν έριξε ποτέ νερό στο κρασί του, κυκλοφορώντας δίσκους που αγαπήθηκαν πολύ.Είχε φτάσει όμως η ώρα κάπου στο 2016 γι' αυτό που προσεύχονταν οι απανταχού οπαδοί τους! Οι Michael Kiske & Kai Hansen επιστρέφουν στο συγκρότημα και η Pumpkins United περιοδεία με όλους τους τραγουδιστές της μπάντας επί σκηνής, γίνεται απολύτως δικαιολογημένα το talk of the town των metal heads του πλανήτη!