Η BMW M2 της G-Power είναι θηρίο

Για όσους ακόμα και η σκληροπυρηνική BMW M2 CS δεν είναι αρκετά γρήγορη ηκαταθέτει την δική της πρόταση γύρω από την έννοια της αναβάθμισης. Πρόσφατα παρουσίασε ένα πακέτο που αξιοποιεί τις δυνατότητες του λογισμικού αλλά και αρκετών περιφερειακών για να ανεβάσει την απόδοση του S58 εξακύλινδρου 3.0 Twin-Turbo κινητήρα από τους 530 ίππους και τα 650 Nm της έκδοσης CS,ανεβάζοντας την M2 στο επίπεδο των supercar.Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι ηπου βελτιώνει την απόκριση του γκαζιού και ενισχύει την απόδοση ροπής. Πρόσθετα σε αυτό, ενώ νέο είναι και το σύστημα εισαγωγής από ανθρακονήματα. Χαρακτηριστικό της αναβάθμισης είναι και τοπου λειτουργεί ως αισθητική υπογραφή αλλά και ως λειτουργικό στοιχείο βελτιώνοντας την εισαγωγή αέρα στον κινητήρα.Το πακέτο συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες Hurrican RR διαστάσεων 20 ιντσών μπροστά και 21 ιντσών πίσω, τυλιγμένες με γυαλιστερά ελαστικά Michelin.Η εταιρία δεν κάνει αναφορά στις επιδόσεις, αλλά είναι δεδομένο πωςοπότε θα ήταν λογικό να υποθέσουμε πως η M2 της G-Power θα κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα.