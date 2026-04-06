Η BMW M2 της G-Power είναι θηρίο
Η βελτιωτική εταιρία G-Power δημιούργησε ένα πακέτο αναβάθμισης της BMW M2 που εκτοξεύει την απόδοση αλλά και τον χαρακτήρα της πιο κόμπακτ BMW M.
Για όσους ακόμα και η σκληροπυρηνική BMW M2 CS δεν είναι αρκετά γρήγορη η εταιρία βελτιώσεων G-Power καταθέτει την δική της πρόταση γύρω από την έννοια της αναβάθμισης. Πρόσφατα παρουσίασε ένα πακέτο που αξιοποιεί τις δυνατότητες του λογισμικού αλλά και αρκετών περιφερειακών για να ανεβάσει την απόδοση του S58 εξακύλινδρου 3.0 Twin-Turbo κινητήρα από τους 530 ίππους και τα 650 Nm της έκδοσης CS, σε 709 ίππους και 840 Nm ροπής ανεβάζοντας την M2 στο επίπεδο των supercar.
Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η επαναπρογραμματισμένη κεντρική μονάδα που βελτιώνει την απόκριση του γκαζιού και ενισχύει την απόδοση ροπής. Πρόσθετα σε αυτό έχει τοποθετηθεί νέαεξαγωγή η οποία συνεχίζεται έως και την επίσης αναβαθμισμένη εξάτμιση, ενώ νέο είναι και το σύστημα εισαγωγής από ανθρακονήματα. Χαρακτηριστικό της αναβάθμισης είναι και το ειδικά διαμορφωμένο καπό από ανθρακονήματα που λειτουργεί ως αισθητική υπογραφή αλλά και ως λειτουργικό στοιχείο βελτιώνοντας την εισαγωγή αέρα στον κινητήρα.
Το πακέτο συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες Hurrican RR διαστάσεων 20 ιντσών μπροστά και 21 ιντσών πίσω, τυλιγμένες με γυαλιστερά ελαστικά Michelin.
Η εταιρία δεν κάνει αναφορά στις επιδόσεις, αλλά είναι δεδομένο πως μια τόσο σημαντική βελτίωση της απόδοσης θα έχει αποτύπωμα και σε αυτές οπότε θα ήταν λογικό να υποθέσουμε πως η M2 της G-Power θα κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα.
