Το Ford Puma Gen-E και σε επαγγελματική έκδοση van

Απευθυνόμενο σε πελάτες που αναζητούν έναη Ford παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο Puma Gen-E Van, ένα αμιγώς ηλεκτρικό «εργαλείο» δουλειάς που συνδυάζει την ευελιξία και την άνεση ενός επιβατικού EV με τηνμιας μικρής επιχείρησης.Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το καινοτόμο Puma Gen-E Van αποτελεί προϊόν μετασκευής που πραγματοποιείται στη χώρα μας και ταξινομείται στην ελληνική αγορά ως ελαφρύ βαν της κατηγορίας N1.Σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση,Ταυτόχρονα όμως η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 χιλιοστών, πλάτους 950 και ύψους 820 χιλιοστών, προσφέροντας όγκο 1 κυβικού μέτρου.Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτόκαλύπτοντας με απόλυτη επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης. Παράλληλα, το νέο Puma Gen-E Van διατηρεί τοπου παραδοσιακά βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν αντικείμενα συνολικού βάρους έως 100 κιλά.Αναλλοίωτος παραμένει και ο εμπρός, ο οποίος, για παράδειγμα, αποδεικνύεται ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης ή άλλων αντικειμένων.Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van τροφοδοτείται από έναν αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Χάρη στο αμετάβλητο μικτό βάρος και την απουσία εξωτερικών τροποποιήσεων σε σχέση με το επιβατικό Puma Gen-E, τόσοΈτσι, η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την. σε αστική χρήση και τα 376 χλμ. σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/ 100 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Puma Gen-E Van μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα και εύκολα σε ταχυφορτιστή από τοΗ μπαταρία ιόντων λιθίου και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται απόενώ για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος παρέχεται εγγύηση 2 ετών.