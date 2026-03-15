Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Το Ford Puma Gen-E και σε επαγγελματική έκδοση van
Το ηλεκτρικό Puma Gen-E αποκτά μια νέα έξυπνη και πρακτική έκδοση van που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες μικρών επιχειρήσεων.
Απευθυνόμενο σε πελάτες που αναζητούν ένα συμπαγές σε διαστάσεις επαγγελματικό όχημα, η Ford παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το νέο Puma Gen-E Van, ένα αμιγώς ηλεκτρικό «εργαλείο» δουλειάς που συνδυάζει την ευελιξία και την άνεση ενός επιβατικού EV με την εξυπηρέτηση των σύγχρονων μεταφορικών αναγκών μιας μικρής επιχείρησης.
Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το καινοτόμο Puma Gen-E Van αποτελεί προϊόν μετασκευής που πραγματοποιείται στη χώρα μας και ταξινομείται στην ελληνική αγορά ως ελαφρύ βαν της κατηγορίας N1.
Σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση, το νέο Puma Van Gen-E διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό. Ταυτόχρονα όμως η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 χιλιοστών, πλάτους 950 και ύψους 820 χιλιοστών, προσφέροντας όγκο 1 κυβικού μέτρου.
Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 κιλά, καλύπτοντας με απόλυτη επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης. Παράλληλα, το νέο Puma Gen-E Van διατηρεί το καινοτόμο GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων που παραδοσιακά βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν αντικείμενα συνολικού βάρους έως 100 κιλά.
Αναλλοίωτος παραμένει και ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) χωρητικότητας 43 λίτρων, ο οποίος, για παράδειγμα, αποδεικνύεται ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης ή άλλων αντικειμένων.
Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van τροφοδοτείται από έναν αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 ίππων και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Χάρη στο αμετάβλητο μικτό βάρος και την απουσία εξωτερικών τροποποιήσεων σε σχέση με το επιβατικό Puma Gen-E, τόσο η αυτονομία όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν ανεπηρέαστες.
Έτσι, η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 523 χλμ. σε αστική χρήση και τα 376 χλμ. σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/ 100 χλμ. Η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου Puma Gen-E Van μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα και εύκολα σε ταχυφορτιστή από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς της σε μόλις 23 λεπτά. Η μπαταρία ιόντων λιθίου και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ., ενώ για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος παρέχεται εγγύηση 2 ετών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα