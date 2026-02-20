Στα σκαριά ο ηλεκτρικός διάδοχος του Audi TT

Η Audi βάζει τέλος στη φημολογία γύρω από το μέλλον του νέου ηλεκτρικού σπορ μοντέλου της, επιβεβαιώνοντας ότι η έκδοση παραγωγής του Concept C -του πνευματικού διαδόχου του TT– παραμένει σε τροχιά εξέλιξης.





Κλείσιμο

-

.





-

Η διαβεβαίωση του συγκεκριμένου project ήρθε από τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας,, μέσω εσωτερικής επιστολής προς το προσωπικό.Οι ανησυχίες είχαν ενταθεί μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν τηννα επανεξετάζει το πρόγραμμα των ηλεκτρικών 718, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών κόστους. Δεδομένου ότι το νέο Audi -γνωστό εσωτερικά ως CSport- μοιράζεται βασικά μηχανικά και τεχνολογικά στοιχεία με τη μελλοντικήυπήρξαν φόβοι για πιθανές επιπτώσεις.Ο Ντόλνερ ξεκαθάρισε ότι η παράδοση της πλατφόρμας από την Porsche «δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση» και ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών του ομίλουεξελίσσεται κανονικά. Το μοντέλο αναμένεται γύρω στο 2027 και θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα halo cars της AudiΤεχνικά, το CSport βασίζεται σε εκτενώς τροποποιημένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής, με την μπαταρία τοποθετημένη πίσω από τον οδηγό -και όχι στο δάπεδο- ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλότερη θέση οδήγησης και πιο «παραδοσιακή» σπορ διάταξη. Η φιλοσοφία αυτή στοχεύει να γεφυρώσει την ηλεκτροκίνηση με τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού coupé.