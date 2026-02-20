Στα σκαριά ο ηλεκτρικός διάδοχος του Audi TT

Η Audi βάζει τέλος στη φημολογία γύρω από το μέλλον του νέου ηλεκτρικού σπορ μοντέλου της, επιβεβαιώνοντας ότι η έκδοση παραγωγής του Concept C -του πνευματικού διαδόχου του TT– παραμένει σε τροχιά εξέλιξης.
Η διαβεβαίωση του συγκεκριμένου project ήρθε από τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, ΓκέρνοτΝτόλνερ, μέσω εσωτερικής επιστολής προς το προσωπικό.
Οι ανησυχίες είχαν ενταθεί μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν την Porsche να επανεξετάζει το πρόγραμμα των ηλεκτρικών 718, στο πλαίσιο ευρύτερων περικοπών κόστους. Δεδομένου ότι το νέο Audi -γνωστό εσωτερικά ως C-Sport- μοιράζεται βασικά μηχανικά και τεχνολογικά στοιχεία με τη μελλοντική ηλεκτρική718, υπήρξαν φόβοι για πιθανές επιπτώσεις.
Ο Ντόλνερ ξεκαθάρισε ότι η παράδοση της πλατφόρμας από την Porsche «δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση» και ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών του ομίλου VolkswagenGroup εξελίσσεται κανονικά. Το μοντέλο αναμένεται γύρω στο 2027 και θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα halo cars της Audi.
Τεχνικά, το C-Sport βασίζεται σε εκτενώς τροποποιημένη εκδοχή της αρχιτεκτονικής PPE, με την μπαταρία τοποθετημένη πίσω από τον οδηγό -και όχι στο δάπεδο- ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλότερη θέση οδήγησης και πιο «παραδοσιακή» σπορ διάταξη. Η φιλοσοφία αυτή στοχεύει να γεφυρώσει την ηλεκτροκίνηση με τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού coupé.
Πέρα από την τεχνολογία, το project έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μάρκα, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο υπό τη σχεδιαστική καθοδήγηση του ΜάσιμοΦρασέλα, προαναγγέλλοντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Audi. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα επιστρέψει η ονομασία TT, ο στόχος είναι σαφής: ένα συναισθηματικό, σχεδιαστικά τολμηρό ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο σε μια γκάμα που στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα SUV.
Με άλλα λόγια, παρά τις αναταράξεις στο στρατόπεδο της Porsche, η Audi δείχνει αποφασισμένη να φέρει στην παραγωγή τον ηλεκτρικό της διάδοχο και να κρατήσει ζωντανό το σπορ DNA της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
