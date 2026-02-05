Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!
Η ηλεκτρική Jaguar GT σε χειμερινές δοκιμές
Τα πρωτότυπα μοντέλα του ηλεκτρικού μοντέλου δοκιμάζονται σε ακραίες συνθήκες, με στόχο τη βελτιστοποίηση της οδικής συμπεριφοράς και των ηλεκτρονικών συστημάτων ευστάθειας.
Η ηλεκτρική 4θυρη μπερλίνα της Jaguar αποτελεί ένα υψηλού ρίσκου στοίχημα για τη βρετανική εταιρεία, η οποία έχει βάλει οριστικό τέλος στην παραγωγή όλων των μοντέλων με θερμικούς κινητήρες, επιλέγοντας να τοποθετηθεί αποκλειστικά στα premium EV μοντέλα.
Σχεδιαστικά το νέο Grand Turismo μοντέλο -η ονομασία του οποίου θα ανακοινωθεί επίσημα αργότερα μέσα στη χρονιά- ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο Type 00 Concept και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι η ισχυρότερη Jaguar παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ.
Προς το παρόν η Jaguar δεν έχει αποκαλύψει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι το εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 40%, όπως και την παρουσία αερανάρτησης με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Autocar, το σύστημα κίνησης αποτελείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ μπροστά με απόδοση περίπου 355 ίππους, και δύο ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες πίσω, οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 963 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 1.000 ίππους και τα 1.300 Nm ροπής, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για υβριδική έκδοση.
Το GT έχει εξελιχθεί εξ ολοκλήρου από λευκό χαρτί, υιοθετώντας τη νέα πλατφόρμα Jaguar Electric Architecture (JEA). Βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 850V και ενσωματώνει στο δάπεδο μπαταρία χωρητικότητας 120 kWh, η οποία αναμένεται να προσφέρει αυτονομία 692 χλμ. (WLTP).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάταξή της. Αντί για μία ενιαία μπαταρία τύπου skateboard, η μήκους 5,2 μέτρων ηλεκτρική Jaguar χρησιμοποιεί πολλαπλές συστοιχίες, με μία μικρότερη τοποθετημένη εμπρός και αρκετές μεγαλύτερες πίσω.
Αυτό επιτρέπει χαμηλότερη τοποθέτηση της θέσης οδήγησης, όπως και το κέντρο βάρους, ενώ διατηρεί το συνολικό ύψος του αμαξώματος μόλις στα 1.400 χλστ.
Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας Jaguar GT έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026, με τα βιβλία παραγγελιών να ανοίγουν το φθινόπωρο και τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
