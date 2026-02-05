Η ηλεκτρική Jaguar GT σε χειμερινές δοκιμές

Η ηλεκτρική 4θυρη μπερλίνα της Jaguar αποτελεί ένα υψηλού ρίσκου στοίχημα για τη βρετανική εταιρεία, η οποία έχει βάλει οριστικό τέλος στην παραγωγή όλων των μοντέλων με θερμικούς κινητήρες, επιλέγοντας να τοποθετηθεί αποκλειστικά στα premium EV μοντέλα.





Κλείσιμο

Ήδη οι πρώτες χειμερινές δοκιμές της ηλεκτρικής Jaguar έχουν ξεκινήσει στο Arjeplog της Σουηδίας -γνωστό και ως το «Nürburgring των χειμερινών δοκιμών»- που αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία εξέλιξης οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.Σχεδιαστικά το νέο Grand Turismo μοντέλο -η ονομασία του οποίου θα ανακοινωθεί επίσημα αργότερα μέσα στη χρονιά- ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο Type 00 Concept και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι η ισχυρότερη Jaguar παραγωγής που έχει κατασκευαστεί ποτέ.Προς το παρόν η Jaguar δεν έχει αποκαλύψει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι το εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 40%, όπως και την παρουσία αερανάρτησης με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ.Σύμφωνα με πληροφορίες του Autocar, το σύστημα κίνησης αποτελείται από ένα ηλεκτρικό μοτέρ μπροστά με απόδοση περίπου 355 ίππους, και δύο ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες πίσω, οι οποίοι αποδίδουν συνολικά 963 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 1.000 ίππους και τα 1.300 Nm ροπής, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για υβριδική έκδοση.