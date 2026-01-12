Μια σύγχρονη Toyota 86 με pop-up προβολείς

Σε μια απροσδόκητηκαι στο πλαίσιο της φετινής Έκθεση Αυτοκινήτου του Τόκιο,παρουσίασε μια ειδική μετατροπή της σύγχρονης Toyota GR86, την οποία ονομάζει NEO86.Το πρότζεκτ επαναφέρει στο προσκήνιοόπως τους pop-up προβολείς και το συνδυάζει με την σύγχρονη αισθητική.Το NEO86 δηλώνει πως πρόκειται για. Tα φτερά είναι αρκετά φουσκωμένα, το καπό έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσει τα pop-up φώτα, ενώ ο προφυλακτήρας έχει γίνει πιο επιθετικός από αυτόν του εργοστασιακού μοντέλου.Η Result Japan έχει δημιουργήσειμε απόλυτη αρμονία που παντρεύει ιδανικά τη σιλουέτα της σύγχρονης GR86 με τα κλασσικά χαρακτηριστικά της ΑΕ86.Η Result Japan δεν έχει ανακοινώσει το κόστος της μετατροπής όμως αν λάβουμε υπόψη την έκταση των επεμβάσεων, μάλλον, καθώς πρόκειται για μια πρόταση με προσοχή στη λεπτομέρεια και εξαιρετική αισθητική.