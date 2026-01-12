Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Μια σύγχρονη Toyota 86 με pop-up προβολείς
Ένας ιαπωνικός οίκος βελτιώσεων προίκισε μια σύγχρονη Toyota GR86 με τη ρετρό γοητεία της κλασσικής Corolla AE86 φέρνοντας στο σήμερα ακόμα και τους χαρακτηριστικούς pop-up προβολείς.
Σε μια απροσδόκητη αναβίωση των εμβληματικών pop-up προβολέων και στο πλαίσιο της φετινής Έκθεση Αυτοκινήτου του Τόκιο, η ιαπωνική Result Japan παρουσίασε μια ειδική μετατροπή της σύγχρονης Toyota GR86, την οποία ονομάζει NEO86.
Το πρότζεκτ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα γοητευτικό ρετρό στοιχείο όπως τους pop-up προβολείς και το συνδυάζει με την σύγχρονη αισθητική.
Το NEO86 δηλώνει πως πρόκειται για μια πιο δυναμική από κάθε άποψη Toyota GR86. Tα φτερά είναι αρκετά φουσκωμένα, το καπό έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσει τα pop-up φώτα, ενώ ο προφυλακτήρας έχει γίνει πιο επιθετικός από αυτόν του εργοστασιακού μοντέλου.
Η Result Japan έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο κιτ αμαξώματος με απόλυτη αρμονία που παντρεύει ιδανικά τη σιλουέτα της σύγχρονης GR86 με τα κλασσικά χαρακτηριστικά της ΑΕ86.
Η Result Japan δεν έχει ανακοινώσει το κόστος της μετατροπής όμως αν λάβουμε υπόψη την έκταση των επεμβάσεων, μάλλον δεν μιλάμε για κάτι φθηνό, καθώς πρόκειται για μια πρόταση με προσοχή στη λεπτομέρεια και εξαιρετική αισθητική.
