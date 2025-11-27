Στα σκαριά σκληροπυρηνική Lamborghini Temerario

Η νέα Lamborghini Temerario, ο υβριδικός διάδοχος της Huracan, φαίνεται πως. Ο επικεφαλής της σειράς, Paolo Racchetti, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία μελετά διαφορετικές κατευθύνσεις– ακόμη και για μια πλήρως πισωκίνητη παραλλαγή.Σήμερα, η Temerario συνδυάζει, αποδίδοντας εντυπωσιακή ισχύ αλλά και μόνιμη τετρακίνηση, με τουλάχιστον 10% της ροπής να μεταδίδεται εμπρός ακόμη και στη λειτουργία Sport. Ωστόσο, η Lamborghini φαίνεται, είτε αφαιρώντας το εμπρός ηλεκτρικό σύστημα είτε εξελίσσοντας μια έκδοση τύπου STO με ισχυρότερη εστίαση στην απόδοση στην πίστα.Οι μέχρι τώρα δηλώσεις δείχνουν ότι η εταιρεία εξετάζει όλα τα σενάρια: απόέως μια ουσιαστικά track-focused παραλλαγή,Με τον V8 των 10.200 σ.α.λ. να αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας, η Temarario προσφέρει ήδη υψηλά επίπεδα ακρίβειας στην οδήγηση χάρη στην εξελιγμένη διαχείριση ροπής από τους ηλεκτροκινητήρες.Παρότι ακόμη δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, η Lamborghini. Και όσο η εταιρεία παραμένει πιστή σε V8 και V12, μια πισωκίνητη παραλλαγή δείχνει πιο πιθανή από ποτέ.