Στα σκαριά σκληροπυρηνική Lamborghini Temerario
Η Lamborghini φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να δώσει το πράσινο φως για μια καθαρόαιμη πισωκίνητη έκδοση της Temerario.
Η νέα Lamborghini Temerario, ο υβριδικός διάδοχος της Huracan, φαίνεται πως δεν θα μείνει για πολύ μόνο με την τετρακίνητη έκδοση. Ο επικεφαλής της σειράς, Paolo Racchetti, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία μελετά διαφορετικές κατευθύνσεις για μια πιο σκληροπυρηνική έκδοση – ακόμη και για μια πλήρως πισωκίνητη παραλλαγή.
Σήμερα, η Temerario συνδυάζει V8 twin-turbo με τρεις ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας εντυπωσιακή ισχύ αλλά και μόνιμη τετρακίνηση, με τουλάχιστον 10% της ροπής να μεταδίδεται εμπρός ακόμη και στη λειτουργία Sport. Ωστόσο, η Lamborghini φαίνεται πρόθυμη να πειραματιστεί με πιο «καθαρή» αρχιτεκτονική, είτε αφαιρώντας το εμπρός ηλεκτρικό σύστημα είτε εξελίσσοντας μια έκδοση τύπου STO με ισχυρότερη εστίαση στην απόδοση στην πίστα.
Οι μέχρι τώρα δηλώσεις δείχνουν ότι η εταιρεία εξετάζει όλα τα σενάρια: από μια ελαφρύτερη πισωκίνητη εκδοχή έως μια ουσιαστικά track-focused παραλλαγή, αντίστοιχη της Huracan Performante ή STO. Με τον V8 των 10.200 σ.α.λ. να αποτελεί το επίκεντρο της εμπειρίας, η Temarario προσφέρει ήδη υψηλά επίπεδα ακρίβειας στην οδήγηση χάρη στην εξελιγμένη διαχείριση ροπής από τους ηλεκτροκινητήρες.
Παρότι ακόμη δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, η Lamborghini αφήνει ξεκάθαρα ανοιχτό το δρόμο για μια ακόμη πιο οδηγοκεντρική έκδοση. Και όσο η εταιρεία παραμένει πιστή σε V8 και V12, μια πισωκίνητη παραλλαγή δείχνει πιο πιθανή από ποτέ.
