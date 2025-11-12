Νέα έκδοση για την Ford Mustang Mach-E

Η Mustang Mach-E GT California Special αποτελεί μια ειδική έκδοση της Ford που συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύγχρονη καινοτομία στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και την αμερικάνικη κληρονομιά της εταιρείας.





Τη δεκαετία του ‘60, οι αντιπρόσωποι της αμερικανικής εταιρείας στηντων ΗΠΑ ήταν υπεύθυνοι για ένα μεγάλο μέρος των συνολικών πωλήσεων της Mustang και ήθελαν η συμβολή τους στην επιτυχία του μοντέλου να τιμάται μέσα από ένα μοναδικό πακέτο.Έτσι, τογεννήθηκε η πρώτη, με τις αρχικές κόκκινες και μαύρες πινελιές να είναι αυτές που καθόρισαν τον χαρακτήρα της για αρκετά χρόνια. Συνολικά, κατασκευάστηκαν λίγο περισσότερα από 4.000 αντίτυπα της California Special με βάση τη θρυλική MustangΜε την παρουσίαση της 7ης γενιάς της Mustang το, η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να αναθεωρήσει αρκετές από τις λεπτομέρειες που καθόριζαν το προφίλ της έκδοσης California SpecialΉδη από το 2024, η Ford διαφοροποίησε τα γραφικά στοιχεία που κοσμούσαν τις εξωτερικές επιφάνειες της έκδοσης υιοθετώντας ένα νέο χρώμα. «Με την Καλιφόρνια και την εξαιρετικά όμορφη ακτογραμμή της, το μπλε χρώμα αποτελεί σίγουρα μια φυσική επιλογή», δήλωσε η, σχεδιάστρια χρωμάτων και υλικών της Ford«Αναπτύξαμε έτσι ένα νέο χρώμα που φέρει την ονομασία, το οποίο περνά από ανοιχτότερες σε πιο σκούρες αποχρώσεις, όπως και το νερό του ωκεανού. Πρόκειται για ένα δυναμικό χρώμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει με μπλε βιολετί».Πλέον, το χρώμα Rave Blue αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πακέτου California Special, το οποίο συναντάται τόσο στην κουπέ Mustang όσο και στην ηλεκτρική Mustang MachΗ Mustang MachE ενσωματώνει παρόμοια σχεδιαστικά στοιχεία με την σπορ, δίθυρη Mustang. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι πανομοιότυπα.Και τα δύο μοντέλα έχουν πινελιές σε χρώμα Rave Blue στις ζάντες, τη μάσκα, τα εξωτερικά σήματα και το εσωτερικό τους, ενώ αμφότερα διαθέτουν μια ανανεωμένη γραμματοσειρά στα σήματα «California Special», η οποία υιοθετεί μια πιο μοντέρνα αισθητική και προσέγγιση σε σχέση με το παραδοσιακό στυλ της δεκαετίας του ‘60.Η Mustang MachE διαθέτει πρόσθετα σχεδιαστικά στοιχεία, όπως είναι οι ζάντες των, οι οποίες είναι βαμμένες σε γκρι χρώμα και διαθέτουν το λογότυπο GT -αυτές συνδυάζονται με γυαλιστερά μαύρα αεροδυναμικά καλύμματα. Επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το φωτιζόμενο pony σε χρώμα Rave Blue, καθώς και ένα ειδικό γραφικό στο καπό, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ακτογραμμή της Καλιφόρνια.