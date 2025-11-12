Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Νέα έκδοση για την Ford Mustang Mach-E
Νέα έκδοση για την Ford Mustang Mach-E
Η έκδοση California Special της Mustang Mach-E συνδυάζει σχεδιαστικά στοιχεία της αμερικανικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καινοτομία.
Η Mustang Mach-E GT California Special αποτελεί μια ειδική έκδοση της Ford που συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύγχρονη καινοτομία στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και την αμερικάνικη κληρονομιά της εταιρείας.
Έτσι, το 1968 γεννήθηκε η πρώτη California Special, με τις αρχικές κόκκινες και μαύρες πινελιές να είναι αυτές που καθόρισαν τον χαρακτήρα της για αρκετά χρόνια. Συνολικά, κατασκευάστηκαν λίγο περισσότερα από 4.000 αντίτυπα της California Special με βάση τη θρυλική Mustang.
Με την παρουσίαση της 7ης γενιάς της Mustang το 2024, η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να αναθεωρήσει αρκετές από τις λεπτομέρειες που καθόριζαν το προφίλ της έκδοσης California Special.
Ήδη από το 2024, η Ford διαφοροποίησε τα γραφικά στοιχεία που κοσμούσαν τις εξωτερικές επιφάνειες της έκδοσης υιοθετώντας ένα νέο χρώμα. «Με την Καλιφόρνια και την εξαιρετικά όμορφη ακτογραμμή της, το μπλε χρώμα αποτελεί σίγουρα μια φυσική επιλογή», δήλωσε η Keenan, σχεδιάστρια χρωμάτων και υλικών της Ford.
«Αναπτύξαμε έτσι ένα νέο χρώμα που φέρει την ονομασία Rave Blue, το οποίο περνά από ανοιχτότερες σε πιο σκούρες αποχρώσεις, όπως και το νερό του ωκεανού. Πρόκειται για ένα δυναμικό χρώμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει με μπλε βιολετί».
Πλέον, το χρώμα Rave Blue αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του πακέτου California Special, το οποίο συναντάται τόσο στην κουπέ Mustang όσο και στην ηλεκτρική Mustang Mach-E.
Η Mustang Mach-E ενσωματώνει παρόμοια σχεδιαστικά στοιχεία με την σπορ, δίθυρη Mustang. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι πανομοιότυπα.
Και τα δύο μοντέλα έχουν πινελιές σε χρώμα Rave Blue στις ζάντες, τη μάσκα, τα εξωτερικά σήματα και το εσωτερικό τους, ενώ αμφότερα διαθέτουν μια ανανεωμένη γραμματοσειρά στα σήματα «California Special», η οποία υιοθετεί μια πιο μοντέρνα αισθητική και προσέγγιση σε σχέση με το παραδοσιακό στυλ της δεκαετίας του ‘60.
Η Mustang Mach-E διαθέτει πρόσθετα σχεδιαστικά στοιχεία, όπως είναι οι ζάντες των 20 ιντσών, οι οποίες είναι βαμμένες σε γκρι χρώμα και διαθέτουν το λογότυπο GT -αυτές συνδυάζονται με γυαλιστερά μαύρα αεροδυναμικά καλύμματα. Επίσης, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το φωτιζόμενο pony σε χρώμα Rave Blue, καθώς και ένα ειδικό γραφικό στο καπό, το οποίο αντλεί έμπνευση από την ακτογραμμή της Καλιφόρνια.
Το ίδιο ξεχωριστό είναι και το εσωτερικό της νέας Mustang Mach-E GT California Special. Τα σπορ καθίσματα είναι επενδυμένα με τα υλικά Navy Pier Active X και Miko, σε συνδυασμό με γυαλιστερές μπλε και ασημί ρίγες. Η κεντρική κονσόλα και το τιμόνι φέρουν επίσης το υλικό Navy Pier Active X, ενώ τα ασορτί πατάκια αντικατοπτρίζουν τις μπλε και ασημί λεπτομέρειες των ραφών που απαντώνται στα καθίσματα.
Τιμώντας την διαδικασία σχεδιασμού των ειδικών εκδόσεων California Special, η Ford συνεχίζει να εμπνέεται από τους ανθρώπους που κατέστησαν την Mustang ένα εμβληματικό, παγκόσμιο μοντέλο. Τόσο η Keenan όσο και ο Taylor, επίσης σχεδιαστής εξωτερικών επιφανειών της Ford, είναι ιδιοκτήτες Mustang, και τακτικά παρίστανται σε εκθέσεις αυτοκινήτων, καθώς και σε συναντήσεις ιδιοκτητών Mustang.
Τα σχέδια τα οποία δημιουργούν βασίζονται τόσο στις τάσεις της εποχής, όσο και στους ευφάνταστους τρόπους με τους οποίους οι ιδιοκτήτες Mustang εξατομικεύουν τα αυτοκίνητά τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι ζάντες Rave Blue της Mustang Mach-E California Special είναι εμπνευσμένες από οχήματα που εκτίθενται στην Έκθεση SEMA στο Λας Βέγκας.
«Τόσο στις εκθέσεις όσο και στις εκδηλώσεις των φίλων της Ford Mustang, βλέπει κανείς κάθε είδους τροποποιημένα οχήματα. Από αυτά αντλούμε έμπνευση αναφορικά με το πώς οι πελάτες μας κάνουν τα οχήματά τους ξεχωριστά. Όλα αυτά μας βοήθησαν ώστε να χρησιμοποιήσουμε το χρώμα Rave Blue στις ζάντες αυτού του οχήματος», δήλωσε ο Taylor.
Η νέα Ford Mustang Mach-E GT California Special προσφέρει τα καλύτερα δύο διαφορετικών κόσμων, τις προηγμένες ηλεκτρικές επιδόσεις και τα στοιχεία σχεδίασης εμπνευσμένα από την αμερικανική κληρονομιά της μάρκας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα