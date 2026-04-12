Η νέα, επαναστατική ζώνη ασφαλείας της Volvo

Η Volvo παρουσίασε πρόσφατα μια νέα τεχνολογία ασφάλειας που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Πρόκειται για τη νέα πολυπροσαρμοζόμενη ζώνη ασφαλείας Multi-adaptive Safety Belt, που σχεδιάστηκε ώστε να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά κάθε επιβάτη και να μειώνει τους τραυματισμούς σε περίπτωση σύγκρουσης.





Η νέα τεχνολογία θα εμφανιστεί αρχικά στο νέο ηλεκτρικόκαι στη συνέχεια αναμένεται να περάσει σταδιακά και σε άλλα μοντέλα της εταιρείας. Οι σημερινές ζώνες ασφαλείας έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς όταν δεν προσαρμόζονται σωστά στο σώμα του επιβάτη.Η νέα λύση της Volvo επιχειρεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί αισθητήρες και εσωτερικές κάμερες για να αναγνωρίζει το ύψος, το βάρος και τη θέση του κάθε επιβάτη στο κάθισμα.Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σύστημα ρυθμίζει αυτόματα την ένταση με την οποία θα λειτουργήσει ο προεντατήρας της ζώνης σε περίπτωση σύγκρουσης.Στην αρχική της μορφή η τεχνολογία θα χρησιμοποιείδιαφορετικά προφίλ λειτουργίας για τη ζώνη ασφαλείας. Ωστόσο, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τις δυνατότητες του συστήματος μέσω ενημερώσεων λογισμικού, ώστε στο μέλλον οι ρυθμίσεις να γίνουν σχεδόν απεριόριστες και να προσαρμόζονται σε κάθε επιβάτη.Σύμφωνα με τον υπεύθυνο εμπορικών προϊόντων του EX60,, η νέα ζώνη ασφαλείας είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του μοντέλου. Όπως δήλωσε, πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι εξίσου ασφαλή αρκεί να έχουν υψηλή βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, όπως αυτές του Euro NCAPΠαρόλα αυτά, η νέα ζώνη ασφαλείας δεν μπορεί να προστεθεί σε παλαιότερα αυτοκίνητα μέσω απλής ενημέρωσης λογισμικού, καθώς απαιτεί νέο εξοπλισμό και αισθητήρες. Για αυτό τον λόγο θα εμφανιστεί σταδιακά στα νέα μοντέλα της εταιρείας καθώς θα παρουσιάζονται οι επόμενες γενιές τους.Ένα από τα επόμενα μοντέλα που αναμένεται να υιοθετήσει την τεχνολογία είναι το μελλοντικό, το οποίο εκτιμάται ότι θα παρουσιαστεί γύρω στο