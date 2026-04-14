Η Lucid αλλάζει στρατηγική
Η αμερικάνικη φίρμα ανοίγει νέο κεφάλαιο με φθηνότερα μοντέλα, νέα πλατφόρμα και στόχο μεγαλύτερες πωλήσεις.
Η Lucid Motors σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη γκάμα της προς πιο προσιτές κατηγορίες, παρουσιάζοντας μια νέα πλατφόρμα για μεσαία μοντέλα. Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει τις πωλήσεις της και να γίνει πιο ανταγωνιστική, μπαίνοντας σε μια κατηγορία με μεγαλύτερο όγκο.
Τα πρώτα που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι τα SUV με την ονομασία Lucid Cosmos και Lucid Earth, τα οποία αναμένονται να παρουσιαστούν στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027 αντίστοιχα.
Παράλληλα, η Lucid δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση αυτοκινήτων, αλλά εξετάζει και νέες πηγές εσόδων, όπως υπηρεσίες λογισμικού και συνεργασίες τεχνολογίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε συζητήσεις με την Uber για πιθανή χρήση των νέων μοντέλων σε αυτόνομα οχήματα μετακίνησης. Μάλιστα, παρουσίασε και το πρωτότυπο Lucid Lunar, ένα διθέσιο robotaxi που κινείται χωρίς οδηγό.
Σημαντικό ρόλο θα παίξει και ο νέος ηλεκτρικός κινητήρας Atlas, που έχει σχεδιαστεί για να είναι πιο ελαφρύς, πιο μικρός και πιο οικονομικός στην παραγωγή. Ταυτόχρονα, υπόσχεται υψηλή απόδοση, επιτρέποντας τη χρήση μικρότερων και φθηνότερων μπαταριών, κάτι που βοηθά στη μείωση του συνολικού κόστους.
Σήμερα, η Lucid διαθέτει τα πιο ακριβά μοντέλα Lucid Air και Lucid Gravity, όμως με τη νέα στρατηγική θέλει να προσεγγίσει περισσότερους αγοραστές και να αυξήσει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
