Η Lucid αλλάζει στρατηγική

Η Lucid Motors σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τη γκάμα της προς πιο προσιτές κατηγορίες, παρουσιάζοντας μια νέα πλατφόρμα για μεσαία μοντέλα. Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει τις πωλήσεις της και να γίνει πιο ανταγωνιστική, μπαίνοντας σε μια κατηγορία με μεγαλύτερο όγκο.





Τα νέα μοντέλα που θα βασίζονται σε αυτή την πλατφόρμα αναμένεται να ξεκινούν κάτω από τα, δηλαδή περίπου 44.000 ευρώ.Τα πρώτα που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι τα SUV με την ονομασίακαι, τα οποία αναμένονται να παρουσιαστούν στα τέλη του 2026 και στις αρχές του 2027 αντίστοιχα.Παράλληλα, η Lucid δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση αυτοκινήτων, αλλά εξετάζει και νέες πηγές εσόδων, όπως υπηρεσίες λογισμικού και συνεργασίες τεχνολογίας.Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε συζητήσεις με τηνγια πιθανή χρήση των νέων μοντέλων σε αυτόνομα οχήματα μετακίνησης. Μάλιστα, παρουσίασε και το πρωτότυπο, ένα διθέσιο robotaxi που κινείται χωρίς οδηγό.