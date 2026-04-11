Η Honda προχωρά το μικρό ηλεκτρικό SUV
Η ιαπωνική εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις δοκιμές εξέλιξης ενός μικρού ηλεκτρικού SUV, που θα προλογίζει την νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων της.
Η Honda φέτος αλλάζει στρατηγική με ταχύτητα… μονοθεσίου, καθώς το πλάνο της για την ηλεκτροκίνηση έχει κάνει μεγάλη στροφή. Με τη Σειρά 0 να παγώνει όσον αφορά στα μεγαλύτερα και ακριβότερα μοντέλα, το βάρος μεταφέρεται πλέον σε πιο προσιτές και εμπορικά ευέλικτες λύσεις.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νέο ηλεκτρικό compact SUV, γνωστό ως 0 Alpha (ή καλύτερα «α», το δικό μας ελληνικό γράμμα), το οποίο ήδη γράφει τα πρώτα του χιλιόμετρα δοκιμών εξέλιξης σε πραγματικές συνθήκες στην Ινδία.
Εκεί, οι Ιάπωνες μηχανικοί δοκιμάζουν εντατικά την αντοχή και τη συνολική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει υψηλές θερμοκρασίες, έντονη υγρασία και απαιτητικό οδικό δίκτυο.
Το πρότζεκτ του 0 Alpha δεν είναι απλώς ένα ακόμη EV. Είναι η πρώτη απτή υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας της Honda, που βασίζεται στο τρίπτυχο «Thin, Light, Wise». Στόχος είναι το μικρότερο βάρος, η βελτιστοποιημένη εκμετάλλευση χώρου και η αυξημένη ενεργειακή διαχείριση. Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει η νέα, επίπεδη μπαταρία, η οποία τοποθετείται χαμηλά στο πάτωμα, συμβάλλοντας τόσο στη δυναμική συμπεριφορά όσο και στην αεροδυναμική.
Παρά τις περιορισμένες πληροφορίες που υπάρχουν ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για αυτονομία που θα αγγίζει τα 480 χιλιόμετρα. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αυτονομία, αλλά το συνολικό κόστος κτήσης και χρήσης, με τη Honda να στοχεύει ξεκάθαρα σε πιο ευρύ κοινό.
Σχεδιαστικά, το 0 Alpha παραμένει πιστό στη φιλοσοφία των πρωτότυπων της Σειράς 0, με χαμηλό, φαρδύ αμάξωμα και ιδιαίτερη έμφαση στο πίσω μέρος. Η εμπρός όψη ξεχωρίζει χάρη στην ενιαία LED μπάρα που ενσωματώνει προβολείς, λογότυπο και θύρα φόρτισης, δημιουργώντας μια high-tech ταυτότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στρατηγική αναφορικά με την παραγωγή του. Η επιλογή της Ινδίας ως βασικού κόμβου κατασκευής προσφέρει χαμηλότερο κόστος και άμεση πρόσβαση σε αναπτυσσόμενες αγορές. Από εκεί, το μοντέλο θα εξαχθεί σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το λανσάρισμα τοποθετείται χρονικά στα τέλη 2026 με αρχές 2027, με αρχική διάθεση σε αγορές της Ασίας, όπως η Ιαπωνία και η Ινδία. Η επέκταση προς την Ευρώπη πιθανότατα να έρθει προς το τέλος της δεκαετίας, εφόσον το νέο πρότζεκτ της Honda επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.
