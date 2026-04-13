Στη Lotus Emira ο V8 της AMG

Πληροφορίες στον βρετανικό Τύπο αναφέρουν πως πηγές από την διοίκηση της Lotus επιβεβαιώνουν ότι η εταιρία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο τοποθέτησης στην Emira ενός V8 κινητήρα από την Mercedes-AMG.



Το συγκεκριμένο σύνολο θα πάρει τη θέση του V6 turbo της Toyota που έχει σήμερα η κορυφαία έκδοση του βρετανικού sportscar.



Το βασικό ερωτήματα είναι φυσικά αν είναι τεχνικά εφικτή μια τόσο σημαντική αλλαγή καθώς ο χώρος του κινητήρα της Emira είναι αρκετά περιορισμένος για να χωρέσει ένα σύνολο με μεγάλο όγκο. Με βάση όσα φαίνεται να ισχυρίζονται οι άνθρωποι της Lotus αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο καθώς δεν φαίνεται να απαιτούνται εκτεταμένες αλλαγές στη δομή του πλαισίου ώστε να φιλοξενηθεί ο V8.Η επιλογή της MercedesAMG ως συνεργάτη για κάτι τέτοιο είναι η πιο λογική κίνηση καθώς η Lotus έχει ήδη συνεργασία με τη γερμανική εταιρία για την προμήθεια τουτετρακύλινδρου turbo κινητήρα 2,0 λίτρων και του κιβωτίου διπλού συμπλέκτη που μπαίνουν στην εισαγωγική έκδοση της Emira. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ποια εκδοχή του V8 κινητήρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην Emira, η crossplane διάταξη του M177 ή η πιο εξωτική flatplane εκδοχή M177 EvoΗ πιο σύγχρονη εκδοχή του M177 Evo, όπως παρουσιάστηκε στην ανανεωμένη SClass αποδίδει 530 ίππους και 750 Nm ροπής, ενώ το ήπιο υβριδικό σύστημα προσθέτει επιπλέον 23 ίππους και 205 Nm σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Η έκδοση με flatplane στρόφαλο χρησιμοποιεί κύκλο Miller, με στόχο τη βελτίωση της θερμοδυναμικής απόδοσης, ενώ ο συνδυασμός turbo και mildhybrid συστήματος ενισχύει τη ροπή στις χαμηλές στροφές και τη συνολική αποδοτικότητα.Ανεπίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκδόσεις του συγκεκριμένου κινητήρα που ξεπερνούν τους 600 ίππους, αν και είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί τι ακριβώς θα μπορούσε να αποδώσει μια πιθανή Emira V8. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρει αισθητά περισσότερη ισχύ και ροπή από τον υπάρχοντα V6 χωρίς σημαντική αύξηση βάρους, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της Emira στην κατηγορία.