Audi: Το diesel έχει μέλλον
Να λοιπόν που τελευταία η Audi παρουσίασε μια νέα γενιά του 3.0 TDI, με υβριδική υποβοήθηση και προηγμένη τεχνολογία που αυξάνει την απόδοση και μειώνει την κατανάλωση. Το diesel ζει; 

Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις και τάσεις της αγοράς, οι κινητήρες diesel συνεχίζουν να εξελίσσονται και η Audi το αποδεικνύει με τη νέα έκδοση του V6 3.0 TDI. Ο συγκεκριμένος κινητήρας, γνωστός εσωτερικά ως EA897 evo4, ενσωματώνει τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποβοήθησης 48V και φέρνει σημαντικές βελτιώσεις τόσο στις επιδόσεις όσο και στην αποδοτικότητα.

Η ισχύς φτάνει έως και τους 319 ίππους με τη βοήθεια του ηλεκτρικού συστήματος, ενώ η ροπή αγγίζει τα 598 Nm. Παράλληλα, η κατανάλωση παραμένει χαμηλή για τα δεδομένα της κατηγορίας, περίπου 4,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ο κινητήρας αυτός αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα όπως το Audi A6 και το Audi Q5.

Το βασικό στοιχείο της εξέλιξης είναι το σύστημα 48V, που περιλαμβάνει έναν μίζα-γεννήτρια, έναν ηλεκτρικό συμπιεστή και έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στο σύστημα μετάδοσης. Ο ηλεκτρικός συμπιεστής λειτουργεί σαν turbo, αλλά κινείται ηλεκτρικά και όχι από καυσαέρια, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση ακόμα και σε χαμηλές στροφές.


Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, εξαλείφεται σχεδόν πλήρως το φαινόμενο καθυστέρησης του turbo, ενώ η απόδοση γίνεται πιο γραμμική. Το σύστημα μπορεί να λειτουργεί σε όλο το φάσμα στροφών, αυξάνοντας την πίεση πιο γρήγορα από πριν και βελτιώνοντας την επιτάχυνση.

Παράλληλα, ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να προσφέρει επιπλέον ισχύ ή να κινεί το αυτοκίνητο μόνος του σε χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη. Επιπλέον, η χρήση καυσίμων όπως το HVO μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2, έως και 95% σε σχέση με το συμβατικό diesel. Η νέα αυτή προσέγγιση δείχνει ότι οι σύγχρονοι diesel μπορούν να συνδυάσουν επιδόσεις, οικονομία και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
