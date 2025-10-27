Η νέα ηλεκτρική Mercedes GLC και AMG;

παρουσίασε πριν από λίγες μέρες στο Μόναχο την πρώτη

, με την οποία η νέα πλατφόρμα MB.EA κάνει ντεμπούτο.



Η εισαγωγική έκδοση θα είναι η GLC 400 4MATIC, εξοπλισμένη με δύο ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και 489 ίππους με ροπή 800 Nm. Νούμερα που θα την εκτοξεύουν από τα μηδέν στα 100 χλμ./ ώρα σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική θα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ ώρα. Πάντως, οι φήμες θέλουν την AMG να ετοιμάζει κάτι ακόμα πιο συναρπαστικό: το ισχυρότερο SUV της Mercedes στην ιστορία.





Η AMG εκδοχή της ηλεκτρικής GLC θα μπορούσε να φτάσει σε απόδοση τους 952 ίππους. Η πληροφορία, που φέρεται να προέρχεται από πηγές εντός της Mercedes, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Εκπρόσωπος της AMG διέψευσε οποιαδήποτε αναφορά σε τεχνικά δεδομένα, αποφεύγοντας να σχολιάσει τη φημολογία. Εάν υπάρξει πράγματι, η Mercedes-AMG GLC EQ αναμένεται να μοιράζεται πολλά στοιχεία με τη νέα πλατφόρμα AMG.EA, που εξελίσσεται ειδικά για ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα.







Στα κοινά τεχνολογικά θεμέλια θα περιλαμβάνεται ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποτελούμενο από τρία μοτέρ αξονικής ροής της Yasa, δύο πίσω και έναν εμπρός. Με τέτοια διάταξη, το σπριντ του «0-100» σε λιγότερο από από τρία δευτερόλεπτα φαντάζει απόλυτα ρεαλιστικό, ενώ η τελική των 210 χλμ./ ώρα πιθανότατα θα αυξηθεί σημαντικά.

Η μπαταρία θα αποτελείται εν πολλοίς από κυλινδρικά στοιχεία με άμεση ψύξη –την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η AMG στα καθαρόαιμα μοντέλα της πλατφόρμας AMG.EA, προσφέροντας σταθερή θερμοκρασία ακόμη και υπό παρατεταμένη πλήρη ισχύ. Παράλληλα, η ταχυφόρτιση θα μπορεί να φτάσει τα 400 kW, χάρη στο κύκλωμα των 800 Volt της MB.EA.