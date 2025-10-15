Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Η Suzuki παρούσα στο Japan Mobility Show 2025
Η ιαπωνική μάρκα αποκαλύπτει στο Τόκιο το όραμά της για τη νέα εποχή της κινητικότητα, με το Vision e-Sky και μια σειρά από καινοτόμα ηλεκτρικά, υβριδικά και ρομποτικά μοντέλα.
Στην έκθεση Japan Mobility Show 2025 στο Τόκιο, η Suzuki παρουσιάζει μια πληθώρα από πρωτότυπα και παραγωγικά μοντέλα, με το Vision e-Sky να κλέβει την παράσταση ως προπομπός του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού kei car.
Η ατραξιόν του περιπτέρου της Suzuki είναι το Vision e-Sky, ένα ηλεκτρικό μίνι χάτσμπακ σχεδιασμένο για την καθημερινότητα της πόλης και τις μικρές αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Ακολουθεί το σχεδιαστικό μοτίβο «Unique, Smart, Positive», αποπνέοντας έναν αισιόδοξο, «χαρούμενο» χαρακτήρα, όπως τονίζει η εταιρεία.
Το αμάξωμα ξεχωρίζει με καθαρές γραμμές, αιωρούμενη οροφή, C-σχήματος LED φώτα και ένα νέο, πιο επίπεδο λογότυπο της Suzuki, το πρώτο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Με μήκος 3,39 μέτρων, πλάτος 1,47 μ. και ύψος 1,62 μ., παραμένει εντός των ορίων της κατηγορίας kei car, προσφέροντας ωστόσο άνετους χώρους για τέσσερις επιβάτες.
Η αυτονομία του ξεπερνά τα 270 χιλιόμετρα, ενώ το εσωτερικό του πλησιάζει σε επίπεδο παραγωγής, με ψηφιακό ταμπλό, αιωρούμενη κεντρική κονσόλα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, η έκδοση παραγωγής θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία μέχρι τον Μάρτιο του 2027.
Δίπλα στο Vision e-Sky, η Suzuki παρουσιάζει και άλλα μοντέλα που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της για καθαρές, αποδοτικές λύσεις μετακίνησης.
Η ιαπωνική εταιρεία δεν αφήνει κανένα κομμάτι του DNA της έξω από την εξέλιξη. Στο περίπτερό της δεσπόζει μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση του κλασικού VanVan, η e-Address, καθώς και μοντέλα όπως τα DR-Z4SM, GSX-8T, GSX-R1000R και το υδρογονοκίνητο Burgman.
Αλλά η πιο φουτουριστική πλευρά της Suzuki αποκαλύπτεται μέσα από τα ρομποτικά concepts: το MOQBA 2, μια τετράποδη πλατφόρμα που μεταφέρει ανθρώπους ή φορτία, το SUZU-RIDE 2, ένα τετρακύλινδρο σκούτερ προσωπικής μετακίνησης και το MITRA, ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό όχημα με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως βάση για ρομπότ διαφόρων χρήσεων.
Η Japan Mobility Show 2025 θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό 24 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Tokyo Big Sight. Εκεί, η Suzuki δείχνει ξεκάθαρα πως βλέπει το μέλλον: μικρότερο, καθαρότερο, πιο ευφυές, αλλά πάντα με τη χαρά της οδήγησης στο επίκεντρο.
