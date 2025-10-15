Η Suzuki παρούσα στο Japan Mobility Show 2025

Στην έκθεση Japan Mobility Show 2025 στο Τόκιο, η Suzuki παρουσιάζει μια πληθώρα από πρωτότυπα και παραγωγικά μοντέλα, με το Vision e-Sky να κλέβει την παράσταση ως προπομπός του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού kei car.



Η ατραξιόν του περιπτέρου της Suzuki είναι το Vision e-Sky, ένα ηλεκτρικό μίνι χάτσμπακ σχεδιασμένο για την καθημερινότητα της πόλης και τις μικρές αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Ακολουθεί το σχεδιαστικό μοτίβο «Unique, Smart, Positive», αποπνέοντας έναν αισιόδοξο, «χαρούμενο» χαρακτήρα, όπως τονίζει η εταιρεία.



Το αμάξωμα ξεχωρίζει με καθαρές γραμμές, αιωρούμενη οροφή, C-σχήματος LED φώτα και ένα νέο, πιο επίπεδο λογότυπο της Suzuki, το πρώτο εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Με μήκοςμέτρων, πλάτοςμ. και ύψοςμ., παραμένει εντός των ορίων της κατηγορίας kei car, προσφέροντας ωστόσο άνετους χώρους για τέσσερις επιβάτες.Η αυτονομία του ξεπερνά τα, ενώ το εσωτερικό του πλησιάζει σε επίπεδο παραγωγής, με ψηφιακό ταμπλό, αιωρούμενη κεντρική κονσόλα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πλάνο, η έκδοση παραγωγής θα κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία μέχρι τοντουΔίπλα στο Vision eSky, η Suzuki παρουσιάζει και άλλα μοντέλα που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική της για καθαρές, αποδοτικές λύσεις μετακίνησης.