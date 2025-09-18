Η Renault σκέφτεται ένα «καυτό» Megane

Στο πλαίσιο της ανανέωσης που σχεδιάζει η Renault για το ηλεκτρικό Megane, η γαλλική εταιρία φαίνεται να εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας πιο σκληροπυρηνικής έκδοσης με εστίαση στις επιδόσεις.
Η αναβίωση των R4 και R5 αποδεικνύεται μία απολύτως επιτυχημένη κίνηση για τη Renault, η οποία τα βλέπει να έχουν απήχηση στο κοινό. Ακριβώς το ίδιο θέλει να κάνει και με το Megane E-Tech που βρίσκεται στην αγορά αρκετά μεγαλύτερο διάστημα. Θέλοντας να το επαναφέρει στην επικαιρότητα και να το κάνει πιο ελκυστικό, η γαλλική εταιρεία ετοιμάζει μία ριζική ανανέωση. Όπως παραδέχθηκε ο CEO, Φαμπρίς Καμπολίβ, σύντομα το Megane θα γίνει πιο σπορ με στόχο να προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους. «Εξετάζουμε την περίπτωση ενός hot-hatch, αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε. Θέλουμε ένα σπορ hatchback», δήλωσε στο βρετανικό Auto Express. Οι τεχνικές αναβαθμίσεις που θα δεχθεί το ηλεκτρικό Megane θα αφορούν κυρίως στην μεγαλύτερη μπαταρία και το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ.
Στην παρούσα φάση, το μοντέλο εφοδιάζεται με μπαταρία 60 kWh η οποία εξασφαλίζει σχεδόν 460 χλμ. αυτονομίας. Ο ηλεκτροκινητήρας του είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα και αποδίδει 218 ίππους. Είναι το ίδιο ακριβώς μοτέρ με αυτό που φορά το Alpine A290.
Αισθητικά, το ανανεωμένο και πλήρως ηλεκτρικό Megane αναμένεται να διαθέτει πιο αιχμηρό αμάξωμα με νέους προφυλακτήρες και πιθανότατα μεγαλύτερες ζάντες. Από όσα έχουν διαρρεύσει και οι LED προβολείς αναμένεται να αντικατασταθούν από νέους, πιο αιχμηρούς. Στόχος του Καμπολίβ φέρεται να είναι η αναβίωση του τμήματος Renault Sport. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει αυτό το πλάνο παρά μόνο έχει δώσει μερικές υποδείξεις.