Η Renault σκέφτεται ένα «καυτό» Megane

Η αναβίωση των R4 και R5 αποδεικνύεται μία, η οποία τα βλέπει να έχουν απήχηση στο κοινό. Ακριβώς το ίδιο θέλει να κάνει και με το Megane E-Tech που βρίσκεται στην αγορά αρκετά μεγαλύτερο διάστημα. Θέλονταςκαι να το κάνει πιο ελκυστικό, η γαλλική εταιρεία ετοιμάζει μία ριζική ανανέωση. Όπως παραδέχθηκε ο CEO, Φαμπρίς Καμπολίβ, σύντομαμε στόχο να προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους.«Εξετάζουμε, αυτή είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε. Θέλουμε ένα σπορ hatchback», δήλωσε στο βρετανικό Auto Express. Οι τεχνικές αναβαθμίσεις που θα δεχθεί το ηλεκτρικό MeganeΣτην παρούσα φάση, το μοντέλο εφοδιάζεται μεη οποία εξασφαλίζει σχεδόν 460 χλμ. αυτονομίας. Ο ηλεκτροκινητήρας του είναι τοποθετημένος στον εμπρός άξονα και. Είναι το ίδιο ακριβώς μοτέρ με αυτό που φορά το Alpine A290.Αισθητικά, το ανανεωμένο και πλήρως ηλεκτρικό Megane αναμένεταιμε νέους προφυλακτήρες και πιθανότατα μεγαλύτερες ζάντες. Από όσα έχουν διαρρεύσει και οι LED προβολείς αναμένεται να αντικατασταθούν από νέους, πιο αιχμηρούς. Στόχος του Καμπολίβ φέρεται να είναι η. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει αυτό το πλάνο παρά μόνο έχει δώσει μερικές υποδείξεις.