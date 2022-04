Ιδού η κορυφαία Toyota GR Corolla

Με το Στεγαστικό Δάνειο Attica My Home, η αγορά κατοικίας, οι εργασίες ανέγερσης, αποπεράτωσης, ή επισκευής της κατοικίας σας, γίνονται εύκολη υπόθεση

Με την GR Corolla η Toyota μπαίνει με ιδιαίτερες αξιώσεις στην κατηγορία των «hot hatches».

Μετά το GR Yaris και την πρωτοφανή επιτυχία που έφερε πρωτίστως για την φήμη της ιαπωνικής εταιρείας, οι υπεύθυνοι προϊοντικού σχεδιασμού προχώρησαν στην δημιουργία μίας αντίστοιχης έκδοσης και για την Corolla.



Η GR Corolla, όπως και ονομάζεται, διαθέτει πάνω από όλα ένα άκρως δυναμικό αμάξωμα με τονισμένα φτερά, τεράστια εισαγωγή αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα, φουσκωμένο καπό με ανοίγματα εξαερισμού (για την έκδοση Circuit), μεγάλη πίσω αεροτομή και έναν ομολογουμένως πρωτότυπο συνδυασμό εξατμίσεων. Δύο στα άκρα και μια στο κέντρο.



Από κει και πέρα, η οροφή είναι από συνθετικό υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα για χάρη του βάρους και του κέντρου βάρους, ενώ φυσικά δεν λείπουν τα λογότυπα GR. Όσο για τις ενδείξεις GR Four κάνουν σαφές πως η συγκεκριμένη Corolla είναι και τετρακίνητη.



Λογότυπα GR υπάρχουν και στο εσωτερικό που με την πρώτη ματιά δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις στάνταρ εκδόσεις. Με μια δεύτερη ματιά ο επιλογέας του κιβωτίου των 6 σχέσεων είναι πιο κοντός, ενώ το τιμόνι είναι τοποθετημένο πιο χαμηλά προκειμένου και ο έλεγχος να γίνεται πιο εύκολα και οι αλλαγές σχέσεων να είναι πιο γρήγορες



Η έκδοση Circuit που προαναφέραμε θα έχει και πιο πλούσιο εξοπλισμό με στοιχεία πολυτέλειας, ενώ το παρόν δίνουν και άλλα τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης (Safety Sense 3.0) της ιαπωνικής εταιρείας.



Ο κινητήρας της Toyota GR Corolla είναι ο τρικύλινδρος turbo των 1.600 κυβικών του GR Yaris, που για την περίσταση η ισχύς του έχει ανέβει στους 304 ίππους στις 6.500 σ.α.λ. και στα 370 Nm ροπής από τις 3.000 έως τις 5.550 σ.α.λ. To κιβώτιο είναι, όπως είπαμε, 6άρι χειροκίνητο και η τετρακίνηση GR Four συνδυάζεται με διαφορικά Torsen και στους δύο άξονες και δυνατότητες επιλογής της κατανομής της ροπής. Όσο για το 0-100 χλμ./ώρα υπολογίστε περί τα 5,0 δεύτερα.



Για χάρη των δυναμικών χαρακτηριστικών το πλαίσιο έχει ενισχυθεί πολλαπλώς, ενώ έχουν μεγαλώσει και τα μετατρόχια κατά 60 και 86 χλστ., εμπρός και πίσω αντίστοιχα.



Η νέα Toyota GR Corolla θα κατασκευάζεται, όπως όλα τα μοντέλα GR, στο εργοστάσιο Motomachi της Ιαπωνίας. Από τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου θα αρχίσει και η εμπορική της διάθεση το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ είναι αμφίβολο αν θα έρθει στην Ευρώπη.