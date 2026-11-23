Lidl House Athens: Το κέικ δεν φουσκώνει; 7 λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στα γιορτινά μας ψησίματα
Lidl House Athens: Το κέικ δεν φουσκώνει; 7 λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στα γιορτινά μας ψησίματα
Υπάρχει κάτι πιο απογοητευτικό από το να ανοίγεις τον φούρνο περιμένοντας να αντικρίσεις ένα αφράτο, καλοφουσκωμένο κέικ και να βλέπεις ότι έχει μείνει χαμηλό και συμπαγές;
Ειδικά τις γιορτές, όταν η κουζίνα γεμίζει αρώματα, ετοιμάζουμε γλυκά για το οικογενειακό τραπέζι και θέλουμε κάθε συνταγή να πετύχει, ένα κέικ που δεν φουσκώνει μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση.
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