Ποιότητα και τέχνη στο ίδιο τραπέζι
Ποιότητα και τέχνη στο ίδιο τραπέζι
Η ποιότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Και στη γαστρονομία, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να μετατρέψει ένα τραπέζι σε μια ξεχωριστή εμπειρία.
Με αυτή τη φιλοσοφία, το ΖΑΓΟΡΙ συναντά τον Αθηναγόρα Κωστάκο, Culinary Director & Ambassador της μάρκας, σε μια συνεργασία που ενώνει τη φυσική ποιότητα του ΖΑΓΟΡΙ Φυσικού Μεταλλικού Νερού με την τέχνη της σύγχρονης γαστρονομίας.
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