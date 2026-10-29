Ποιότητα και τέχνη στο ίδιο τραπέζι
CANTINA

Ποιότητα και τέχνη στο ίδιο τραπέζι

Η ποιότητα βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Και στη γαστρονομία, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να μετατρέψει ένα τραπέζι σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ποιότητα και τέχνη στο ίδιο τραπέζι

Με αυτή τη φιλοσοφία, το ΖΑΓΟΡΙ συναντά τον Αθηναγόρα Κωστάκο, Culinary Director & Ambassador της μάρκας, σε μια συνεργασία που ενώνει τη φυσική ποιότητα του ΖΑΓΟΡΙ Φυσικού Μεταλλικού Νερού με την τέχνη της σύγχρονης γαστρονομίας.


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