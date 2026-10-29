Οι U2 θα κάνουν συναυλία στο Λονδίνο σε συνεργασία με το BBC
Οι U2 θα κάνουν συναυλία στο Λονδίνο σε συνεργασία με το BBC
Η εμφάνιση του συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό χώρο και παρουσία επιλεγμένου κοινού
Μια συναυλία στο Λονδίνο ανακοίνωσαν οι U2, σε συνεργασία με το BBC, με την εμφάνιση του συγκροτήματος να πραγματοποιείται σε κλειστό χώρο και παρουσία επιλεγμένου κοινού.
Η εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και θα βιντεοσκοπηθεί σε εσωτερικό χώρο στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Οι θρύλοι της ροκ θα παρουσιάσουν τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική τους πορεία, αλλά και νέα κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο «Carnaval De Luz».
Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται μέσω κλήρωσης του BBC Audiences, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Η ακριβής τοποθεσία της συναυλίας θα ανακοινωθεί στους τυχερούς που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο την ημέρα της εκδήλωσης.
Την είδηση επιβεβαίωσε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η Αγγλίδα παρουσιάστρια Τζο Γουάιλι, μέσα από την εκπομπή της στο BBC Radio 2. «Κάθε φορά που βλέπω τους U2 να εμφανίζονται, είναι πάντα απίθανοι, δίνοντας το 100% των δυνατοτήτων τους σε κάθε τους συναυλία. Ανυπομονώ να δω τι έχουν ετοιμάσει για εμάς και να μοιραστώ με τους ακροατές αυτό που ξέρω ότι θα είναι μια φανταστική συναυλία» δήλωσε.
Η μαγνητοσκοπημένη εμφάνιση θα προβληθεί από το BBC Two στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος στο συγκρότημα. Παράλληλα, οι U2 θα συμμετάσχουν στην εκπομπή του Βέρνον Κέι στο Radio 2, στην ενότητα «Tracks of My Years». Εκεί, θα επιλέξουν δέκα τραγούδια που έχουν συνοδεύσει τη ζωή και την καριέρα τους, αποτελώντας το προσωπικό τους «soundtrack».
Η εμφάνιση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και θα βιντεοσκοπηθεί σε εσωτερικό χώρο στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Οι θρύλοι της ροκ θα παρουσιάσουν τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική τους πορεία, αλλά και νέα κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο «Carnaval De Luz».
Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται μέσω κλήρωσης του BBC Audiences, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου. Η ακριβής τοποθεσία της συναυλίας θα ανακοινωθεί στους τυχερούς που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο την ημέρα της εκδήλωσης.
U2 to Play Rare, Intimate London Show for BBC Music in Novemberhttps://t.co/s1BgSehWoO— billboard (@billboard) October 29, 2026
Η μαγνητοσκοπημένη εμφάνιση θα προβληθεί από το BBC Two στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος στο συγκρότημα. Παράλληλα, οι U2 θα συμμετάσχουν στην εκπομπή του Βέρνον Κέι στο Radio 2, στην ενότητα «Tracks of My Years». Εκεί, θα επιλέξουν δέκα τραγούδια που έχουν συνοδεύσει τη ζωή και την καριέρα τους, αποτελώντας το προσωπικό τους «soundtrack».
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