Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 30χρονο στο Κερατσίνι, η στιγμή που η μηχανή πέφτει σε σταθμευμένο ΙΧ
Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 30χρονο στο Κερατσίνι, η στιγμή που η μηχανή πέφτει σε σταθμευμένο ΙΧ
Ο εκκωφαντικός θόρυβος και οι κραυγές των περαστικών - Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στο κέντρο του Κερατσινίου όπου ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του καθώς προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης όταν ο άτυχος αναβάτης, κινούμενος με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, με κατεύθυνση προς Άγιο Διονύσιο, έχασε τον έλεγχο της και «καρφώθηκε» σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο μπροστά από τον πεζόδρομο της οδού Μαρίας Κιουρί.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή του 30χρονου να κινείται στο κέντρο του Κερατσινίου με μεγάλη ταχύτητα και να καταλήγει πάνω στο σταθμευμένο όχημα. Αρχικά ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος από την πρόσκρουση και στη συνέχεια οι φωνές των περαστικών που τρέχουν για να βοηθήσουν τον δικυκλιστή με μια γυναίκα να ουρλιάζει «Παναγία μου»...
Ο νεαρός παρελήφθη σοβαρά τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου κατέληξε. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
Δείτε βίντεο λίγο πριν την σύγκρουσή
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης όταν ο άτυχος αναβάτης, κινούμενος με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, με κατεύθυνση προς Άγιο Διονύσιο, έχασε τον έλεγχο της και «καρφώθηκε» σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο μπροστά από τον πεζόδρομο της οδού Μαρίας Κιουρί.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή του 30χρονου να κινείται στο κέντρο του Κερατσινίου με μεγάλη ταχύτητα και να καταλήγει πάνω στο σταθμευμένο όχημα. Αρχικά ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος από την πρόσκρουση και στη συνέχεια οι φωνές των περαστικών που τρέχουν για να βοηθήσουν τον δικυκλιστή με μια γυναίκα να ουρλιάζει «Παναγία μου»...
Ο νεαρός παρελήφθη σοβαρά τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου κατέληξε. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.
Δείτε το βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης
Δείτε βίντεο λίγο πριν την σύγκρουσή
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