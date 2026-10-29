Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 30χρονο στο Κερατσίνι, η στιγμή που η μηχανή πέφτει σε σταθμευμένο ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Τροχαίο Κερατσίνι Μηχανή

Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 30χρονο στο Κερατσίνι, η στιγμή που η μηχανή πέφτει σε σταθμευμένο ΙΧ

Ο εκκωφαντικός θόρυβος και οι κραυγές των περαστικών  - Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης

Βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο με τον 30χρονο στο Κερατσίνι, η στιγμή που η μηχανή πέφτει σε σταθμευμένο ΙΧ
Κώστας Στάμου
UPD: 65 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε χθες το βράδυ στο κέντρο του Κερατσινίου όπου ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του καθώς προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης όταν ο άτυχος αναβάτης, κινούμενος με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, με κατεύθυνση προς Άγιο Διονύσιο, έχασε τον έλεγχο της και «καρφώθηκε» σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο μπροστά από τον πεζόδρομο της οδού Μαρίας Κιουρί.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή του 30χρονου να κινείται στο κέντρο του Κερατσινίου με μεγάλη ταχύτητα και να καταλήγει πάνω στο σταθμευμένο όχημα.  Αρχικά ακούγεται ο εκκωφαντικός ήχος από την πρόσκρουση και στη συνέχεια οι φωνές των περαστικών που τρέχουν για να βοηθήσουν τον δικυκλιστή με μια γυναίκα να ουρλιάζει «Παναγία μου»...


Δείτε το βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης

Ο νεαρός παρελήφθη σοβαρά τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου κατέληξε. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Δείτε βίντεο λίγο πριν την σύγκρουσή

 

Κώστας Στάμου
UPD: 65 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης