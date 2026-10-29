Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Σολβέ της Σαμπάχ, σύμφωνα με τους Γάλλους
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Ολυμπιακός Στιβ Σολβέ Σαμπάχ Champions League

Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Σολβέ της Σαμπάχ, σύμφωνα με τους Γάλλους

Η L' Equipe σε δημοσίευμά της, τοποθετεί τους ερυθρόλευκους στις ομάδες που τσεκάρουν την περίπτωση του 30χρονου στόπερ

Ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα του τον Σολβέ της Σαμπάχ, σύμφωνα με τους Γάλλους
Ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 30χρονου κεντρικού αμυντικού της Σαμπάχ, Στιβ Σολβέ. 

Τη συγκεκριμένη αναφορά κάνει σε δημοσίευμά της η L' Equipe, τονίζοντας πως οι ερυθρόλευκοι και η Αλ Καλίτζ από τη Σαουδική Αραβία είναι οι δύο ομάδες που προσπαθούν να κλείσουν τον παίκτη από τον Ιανουάριο. 

Ο Σολβέ πήγε το καλοκαίρι του 2025 στο Αζερμπαϊτζάν και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι που έρχεται. Επομένως από τον Ιανουάριο μπορεί να συμφωνήσει με όποια ομάδα επιθυμεί, αφού θα μένουν έξι μήνες από το τέλος της συνεργασίας του με τη νυν ομάδα του. 

Ο 30χρονος στόπερ είναι διεθνής με την Γουαδελούπη και έχει φέτος 12 παιχνίδια με την Σαμπάχ. Εκ των οποίων τα 9 είναι σε προκριματικά και League Phase του Champions League. Το βιογραφικό του έχει τη δεύτερη ομάδα της Στρασμπούργκ, την Ορλέαν, τη Ντιζόν και την Μαρτίγκ ως τις ομάδες, που έχει παίξει πριν τη Σαμπάχ.

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