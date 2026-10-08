Ελληνικό ρύζι: Τι είδαμε στη Χαλάστρα, την 3η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής στην ΕΕ

Η Κεντρική Μακεδονία είναι μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής ρυζιού στην Ευρώπη. Το 2024 παρήγαγε 221.000 τόνους και βρέθηκε στην 3η θέση μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από το Πιεμόντε και τη Λομβαρδία της Ιταλίας. Παρήγαγε, μάλιστα, περισσότερο ρύζι από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ισπανίας.

Το 2025 ήταν δυσκολότερη χρονιά. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην παραγωγή, σε βαθμό που το 2026 αποφασίστηκε έκτακτη ενίσχυση για τους ορυζοπαραγωγούς.