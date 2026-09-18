Πάστα ποντικάκι: Φτιάχνουμε το γλυκό των παιδικών μας χρόνων παρέα με την ΙΟΝ

Στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς, η πάστα ποντικάκι βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα παιδικά πάρτι, στα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια και στα κουτιά από το ζαχαροπλαστείο που μόλις έφταναν στο σπίτι, αποκάλυπταν το αγαπημένο μας γλυκό. Ήταν η πάστα που ζητούσαμε δείχνοντάς τη, πριν αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για ιδιαίτερες γεύσεις, ποσοστά κακάο και τεχνικές ζαχαροπλαστικής.