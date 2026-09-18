Πάστα ποντικάκι: Φτιάχνουμε το γλυκό των παιδικών μας χρόνων παρέα με την ΙΟΝ
CANTINA

Πάστα ποντικάκι: Φτιάχνουμε το γλυκό των παιδικών μας χρόνων παρέα με την ΙΟΝ

Λίγα γλυκά έχουν σημαδέψει τα παιδικά μας χρόνια όσο μια πάστα ποντικάκι. Για όσους μεγαλώσαμε τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές των ’00s, ήταν μία από τις πρώτες επιλογές μπροστά στη βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου

Πάστα ποντικάκι: Φτιάχνουμε το γλυκό των παιδικών μας χρόνων παρέα με την ΙΟΝ
Στη μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς, η πάστα ποντικάκι βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα παιδικά πάρτι, στα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια και στα κουτιά από το ζαχαροπλαστείο που μόλις έφταναν στο σπίτι, αποκάλυπταν το αγαπημένο μας γλυκό. Ήταν η πάστα που ζητούσαμε δείχνοντάς τη, πριν αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε για ιδιαίτερες γεύσεις, ποσοστά κακάο και τεχνικές ζαχαροπλαστικής.

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