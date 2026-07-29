Καψαλιανά: Το χωριό που αναγεννήθηκε μέσα από τη φιλοξενία και τη γαστρονομία
CANTINA
Καψαλιανά

Καψαλιανά: Το χωριό που αναγεννήθηκε μέσα από τη φιλοξενία και τη γαστρονομία

Τα Καψαλιανά, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Ρέθυμνο, είναι ένα ιστορικός οικισμός που αναγεννήθηκε ως ένα από τα πιο ξεχωριστά boutique ξενοδοχεία της Ελλάδας. Ένας τόπος όπου η κρητική ιστορία, η αυθεντική αρχιτεκτονική και η υψηλή γαστρονομία συνθέτουν μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει κάθε ταξιδιώτης.

Καψαλιανά: Το χωριό που αναγεννήθηκε μέσα από τη φιλοξενία και τη γαστρονομία
Η διαδρομή μέχρι την είσοδο του χωριού έμοιαζε με ένα μοναχικό ταξίδι στο άγνωστο. Την ώρα που σουρούπωνε, ο επαρχιακός δρόμος προς το μαρτυρικό Αρκάδι φάνταζε απέραντος. Οι σκιές από τα κυπαρίσσια, που όρθωναν το ανάστημά τους στο διάβα μας, ήταν θεόρατες, χαρίζοντας έναν σχεδόν απόκοσμο, υποβλητικό τόνο στο ταξίδι. Όταν όμως περάσαμε την είσοδο του χωριού, ο χρόνος έμοιαζε να σταμάτησε. 

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