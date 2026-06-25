10 υπέροχες, κλασικές καλοκαιρινές σαλάτες (Μέρος Α’)
CANTINA

10 υπέροχες, κλασικές καλοκαιρινές σαλάτες (Μέρος Α’)

Φτιάχνουμε στο σπίτι τις σαλάτες του καλοκαιριού με τα πιο νόστιμα και φρέσκα υλικά της εποχής.

10 υπέροχες, κλασικές καλοκαιρινές σαλάτες (Μέρος Α’)

Όπως έχουμε ξαναπεί, κάθε λίστα δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει τον υποκειμενισμό του γράφοντος. Ταυτόχρονα όμως, κάθε λίστα έχει στόχο να προκαλέσει το ένστικτο του αναγνώστη, για να αναλογιστεί τις δικές του προτιμήσεις. Ώστε τελικά, είτε να αντιπαρατεθεί με την κατάταξη, είτε να αναθεωρήσει τις απόψεις του.

Σ’ αυτή τη σειρά δύο άρθρων, θα κατατάξω σε αντίστροφη σειρά, 10 καλοκαιρινές σαλάτες που λατρεύω, αναφέροντας μικρά μυστικά για την καθεμία. Δεν θα υποκύψω στην τάση γκουρμεδοποίησης των πάντων, με εξωτικά υλικά και δημιουργικούς συνδυασμούς, που υπερβαίνουν τη κοινή πρακτική στο μέσο σπίτι. Θα σταθώ μόνο σε γνωστές, κλασικές συνταγές, που σερβίρονται στα σύγχρονα αστικά σπίτια προβάλλοντας την καλύτερη εκδοχή τους.

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