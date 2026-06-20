5ο Cantina Academy | Τα ΠΟΠ και ΠΓΕ τυριά της Ηπείρου: αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια

Η Ήπειρος είναι ο τόπος της φέτας, των ορεινών βοσκοτόπων και μιας μακραίωνης τυροκομικής παράδοσης. Τα τυριά ΠΟΠ και ΠΓΕ της περιοχής αποτελούν όχι μόνο σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής της ταυτότητας, αλλά και έναν από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της στις ελληνικές και διεθνείς αγορές.Πώς όμως μπορεί αυτό το ισχυρό παραγωγικό και πολιτισμικό κεφάλαιο να μετατραπεί σε ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία για την περιοχή; Το ερώτημα αυτό θα βρεθεί στο επίκεντρο της θεματικής συζήτησης «Τα ΠΟΠ και ΠΓΕ τυριά της Ηπείρου: αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια», στο πλαίσιο του 5ου Cantina Academy με θέμα «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», που διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina Magazine στις 23 Ιουνίου στα Ιωάννινα.Στη συζήτηση συμμετέχουν η Αλεξάνδρα Μέγα, Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, η Δρ Κωνσταντίνα Νικολάου, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Εργαστηρίου Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων, καθώς και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, εισαγωγέας premium τυριών και ιδιοκτήτης του τυροπωλείου Provence. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Διευθύντρια Σύνταξης του Cantina, Νανά Δαρειώτη.