Η Χίος φέρνει τη μαστίχα και τις γεύσεις της στο Σύνταγμα

Από τη μαστίχα και τα μασουράκια μέχρι το μέλι, τα τυριά και τα αρωματικά βότανα, η μυροβόλος Χίος μεταφέρει για λίγες ημέρες τον γαστρονομικό της πλούτο στην καρδιά της Αθήνας