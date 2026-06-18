Η Χίος φέρνει τη μαστίχα και τις γεύσεις της στο Σύνταγμα
Η Χίος φέρνει τη μαστίχα και τις γεύσεις της στο Σύνταγμα
Από τη μαστίχα και τα μασουράκια μέχρι το μέλι, τα τυριά και τα αρωματικά βότανα, η μυροβόλος Χίος μεταφέρει για λίγες ημέρες τον γαστρονομικό της πλούτο στην καρδιά της Αθήνας
Η έκθεση «Άρωμα Χίου» φιλοξενείται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σταθμού Μετρό Συντάγματος, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά προϊόντα, παραγωγούς και γεύσεις από το όμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα