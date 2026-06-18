Η Χίος φέρνει τη μαστίχα και τις γεύσεις της στο Σύνταγμα
CANTINA
Άρωμα Χίου Χίος

Η Χίος φέρνει τη μαστίχα και τις γεύσεις της στο Σύνταγμα

Από τη μαστίχα και τα μασουράκια μέχρι το μέλι, τα τυριά και τα αρωματικά βότανα, η μυροβόλος Χίος μεταφέρει για λίγες ημέρες τον γαστρονομικό της πλούτο στην καρδιά της Αθήνας

Η Χίος φέρνει τη μαστίχα και τις γεύσεις της στο Σύνταγμα
Η έκθεση «Άρωμα Χίου» φιλοξενείται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σταθμού Μετρό Συντάγματος, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά προϊόντα, παραγωγούς και γεύσεις από το όμορφο νησί του Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης