Η νέα γαστρονομική πρόταση του Divani Apollon Palace & Thalasso
Η νέα γαστρονομική πρόταση του Divani Apollon Palace & Thalasso
Με μια σειρά ανανεωμένων χώρων εστίασης και ένα νέο γαστρονομικό concept που φέρει την υπογραφή του Executive Chef, Κώστα Αθανασίου, το Divani Apollon Palace & Thalasso επιχειρεί να συνδέσει κάθε στιγμή της ημέρας με μια διαφορετική εμπειρία φαγητού και ποτού.
Το αποτέλεσμα είναι μια γαστρονομική περιήγηση που εκτείνεται από το πρωινό μέχρι το ηλιοβασίλεμα, με σταθερό φόντο τη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
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