Η νέα γαστρονομική πρόταση του Divani Apollon Palace & Thalasso

Με μια σειρά ανανεωμένων χώρων εστίασης και ένα νέο γαστρονομικό concept που φέρει την υπογραφή του Executive Chef, Κώστα Αθανασίου, το Divani Apollon Palace & Thalasso επιχειρεί να συνδέσει κάθε στιγμή της ημέρας με μια διαφορετική εμπειρία φαγητού και ποτού.