Η νέα γαστρονομική πρόταση του Divani Apollon Palace & Thalasso
CANTINA
Divani Apollon Palace & Thalasso

Η νέα γαστρονομική πρόταση του Divani Apollon Palace & Thalasso

Με μια σειρά ανανεωμένων χώρων εστίασης και ένα νέο γαστρονομικό concept που φέρει την υπογραφή του Executive Chef, Κώστα Αθανασίου, το Divani Apollon Palace & Thalasso επιχειρεί να συνδέσει κάθε στιγμή της ημέρας με μια διαφορετική εμπειρία φαγητού και ποτού.

Η νέα γαστρονομική πρόταση του Divani Apollon Palace & Thalasso
Το αποτέλεσμα είναι μια γαστρονομική περιήγηση που εκτείνεται από το πρωινό μέχρι το ηλιοβασίλεμα, με σταθερό φόντο τη θάλασσα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης