Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (16/6/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (16/6/2026)

Αρωματικές συνταγές, φρέσκα εποχικά υλικά συνθέτουν ένα απολαυστικό τραπέζι, ιδανικό για όλη την οικογένεια

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (16/6/2026)
Σήμερα, Τρίτη, το μενού είναι άκρως μεσογειακό, καθώς μας ταξιδεύει από την ισπανική έως την ελληνική κουζίνα, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με δημιουργικές προτάσεις και ένα ξεχωριστό επιδόρπιο.

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