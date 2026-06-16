Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (16/6/2026)

Σήμερα, Τρίτη, το μενού είναι άκρως μεσογειακό, καθώς μας ταξιδεύει από την ισπανική έως την ελληνική κουζίνα, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με δημιουργικές προτάσεις και ένα ξεχωριστό επιδόρπιο.