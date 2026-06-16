Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (16/6/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (16/6/2026)
Αρωματικές συνταγές, φρέσκα εποχικά υλικά συνθέτουν ένα απολαυστικό τραπέζι, ιδανικό για όλη την οικογένεια
Αρωματικές συνταγές, φρέσκα εποχικά υλικά συνθέτουν ένα απολαυστικό τραπέζι, ιδανικό για όλη την οικογένεια
Σήμερα, Τρίτη, το μενού είναι άκρως μεσογειακό, καθώς μας ταξιδεύει από την ισπανική έως την ελληνική κουζίνα, συνδυάζοντας παραδοσιακές γεύσεις με δημιουργικές προτάσεις και ένα ξεχωριστό επιδόρπιο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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