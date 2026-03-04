Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τα τρόφιμα που πρέπει να περιέχει σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό
CANTINA
Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τα τρόφιμα που πρέπει να περιέχει σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό

Τι πρέπει να περιέχει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης; Ο Ερυθρός Σταυρός προτείνει νερό, κονσέρβες και τρόφιμα μακράς διάρκειας.

Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Τα τρόφιμα που πρέπει να περιέχει σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό
Η προετοιμασία για ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας. Οι διεθνείς οδηγίες πολιτικής προστασίας και οργανισμών όπως ο Ερυθρός Σταυρός τονίζουν ότι ένα τέτοιο σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει τρόφιμα και νερό που να επαρκούν τουλάχιστον για 72 ώρες. Τα τρόφιμα αυτά θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στον χρόνο, εύκολα στη μεταφορά και να μπορούν να καταναλωθούν άμεσα, χωρίς ανάγκη μαγειρέματος ή ψύξης. Ποια είναι όμως τα βασικά τρόφιμα που πρέπει να περιέχει ένα σωστά οργανωμένο σακίδιο έκτακτης ανάγκης;

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης