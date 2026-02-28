Ρεγγοσαλάτα όπως στα παλιά ουζερί: Πώς φτιάχνουμε τον μερακλίδικο μεζέ με καπνιστή ρέγγα
Πώς φτιάχνουμε ρεγγοσαλάτα βήμα-βήμα. Μυστικά για καπνιστή ρέγγα, με ή χωρίς αυγά, σωστή υφή και μερακλίδικο σερβίρισμα πριν τη συνταγή.
Η ρεγγοσαλάτα είναι μεζές που δεν χρειάζεται πολλά, πολλά. Καπνιστή ρέγγα, λίγο ψωμί μπαγιάτικο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και σωστή τεχνική. Στα παλιά καφενεία και στα ουζερί, η ρέγγα ψηνόταν πρόχειρα και γινόταν αλοιφή στο λεπτό δίνοντας έναν μεζέ απλό, δυνατό και βαθιά λαϊκό. Πώς όμως πετυχαίνουμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην αλμύρα, το κάπνισμα και την κρεμώδη υφή; Έχει σημασία αν η ρέγγα είναι γεμάτη αυγά; Και ποια μικρά βήματα κάνουν τη διαφορά ώστε η ρεγγοσαλάτα να γίνει πραγματικά μερακλίδικος μεζές; Πριν περάσουμε στη συνταγή, συγκεντρώνουμε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε για να τη φτιάξουμε σωστά, όπως παλιά, απλά και ουσιαστικά.
