Δείτε το video με την παρέμβαση της Elisabeth Werner στο 4ο Cantina Academy
Η Elisabeth Werner στο 4ο Cantina Academy για την ΚΑΠ, τις επισιτιστικές κρίσεις και τη στρατηγική ανθεκτικότητας της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του 4ου Cantina Academy στη Θεσσαλονίκη, η οικονομολόγος Elisabeth Werner, εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης – AGRI, παρουσίασε τη στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως βασικού εργαλείου ανθεκτικότητας σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων. Η παρέμβασή της επικεντρώθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγών, στη διαχείριση κινδύνων και στη δημιουργία ενός αγροδιατροφικού συστήματος που μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε γεωπολιτικές και κλιματικές πιέσεις.
Δείτε το video στο cantina.protothema.gr
