Κοτόπουλο κατσαρόλας λεμονάτο με πατάτες
CANTINA
κοτόπουλο κοτόπουλο λεμονάτο Μαρία Διακάτου

Κοτόπουλο κατσαρόλας λεμονάτο με πατάτες

Η σεφ Μαρία Διακάτου μάς δίνει τη συνταγή για ένα αγαπημένο φαγητό της ελληνικής κουζίνας, που αποτελεί ιδανική επιλογή για κυριακάτικα ή εορταστικά τραπέζια

Κοτόπουλο κατσαρόλας λεμονάτο με πατάτες
Διαδικασία
Βήμα 1
Σοτάρουμε τις πατάτες σε λίγο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα. Τις αποσύρουμε σε πιατέλα και τις πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και λίγο κόλιανδρο.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης