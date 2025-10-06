Η ΑΕΚ πέτυχε κόντρα σε όλους τη νίκη που κάνει τους οπαδούς να ερωτεύονται την ομάδα τους…

Εγώ θα έλεγα την μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων γιατί η ΑΕΚ νίκησε στα ίσα τον Σιδηρόπουλο, τον Βεργέτη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον κακό της εαυτό, τον παικταρά Τετέι αλλά και μια πολύ ωραία ομάδα. Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή με 2 και 3 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο όμως αρχές Οκτώβρη αυτό είναι το τελευταίο που πρέπει να μας απασχολεί.Απασχολούσε όμως τον Σιδηρόπουλο και τον Βεργέτη γιατί στις 8.30 άρχιζε το ντέρμπι της Τούμπας και θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ήρεμοι οι δύο μονομάχοι. Αν κατάφερναν να ολοκληρώσουν το έργο τους ο Βεργέτης και ιδίως ο Σιδηρόπουλος τότε με το ίδιο αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτος με ένα πόντο μπροστά και ο Ολυμπιακός ισόβαθμος με την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση. Το πλάνο πήγε υπέροχα. Τα κατάφεραν να έχουν φέρει την ΑΕΚ να χάνει με 2-1 και να μένει με 10 παίκτες σε μια φάση που το επιθετικό φάουλ μετατράπηκε σε απευθείας κόκκινη και φάουλ ανάποδα σε θέση - γκολ. Ο Σιδηρόπουλος δεν έδωσε πέναλτι ολόιδιο σαν κι αυτό που είχε δώσει εναντίον της ΑΕΚ στην τελευταία φάση του αγώνα στο Χαριλάου κι από εκεί χάθηκε εντέλει το πρωτάθλημα. Έδωσαν το πιο ανύπαρκτο πέναλτι μέχρι τώρα στην χρονιά. Πάλι ο Σιδηρόπουλος. Τους το χάλασε ο Στρακόσια που για άλλο ένα ματς ήταν ήρωας. Γέμισαν όλους τους αμυντικούς με κάρτες, τον Μουκουντί για διαμαρτυρία στο ανύπαρκτο πέναλτι, τον Βίντα σε φάση που δεν έρχεται σε επαφή με αντίπαλο. Και όσο κι αν δεν ήταν τόσο μεγάλη φάση, ήταν ενδεικτικό προθέσεων το ότιΦυσικά έπαιξε ρόλο και η ΑΕΚ στο να τα έχει όλα εναντίον της. Το αμυντικό τρανζίσιον ήταν πιο τραγικό από ποτέ απέναντι στην ομάδα που είναι η καλύτερη στις αντεπιθέσεις με τον “Λιβάι των φτωχών” Αντρέα Τετέι και τον σφαιράτο Παντελίδη. Δυο ΑΕΚτζήδες διέλυσαν την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς είχε πάρει πολύ σοβαρά τον Τετέι για αυτό έβαλε τον Μουκουντί πάνω του, που έχει “σβήσει¨ δεκάδες σέντερ φορ αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ο Τετέι τον διέλυσε. Σε φάσεις που προδόθηκε από την αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας αλλά και σε καθαρά προσωπικές. Η ΑΕΚ μέχρι να βγει αναγκαστικά ο Μουκουντί ήταν σοκαριστικά κακή. Επειδή το αμυντικό τρανζίσιον ήταν όπλο της ΑΕΚ μέχρι και το παιχνίδι με την Τσέλιε πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να επιστρέψει στο πιο υψηλό επίπεδο γιατί μετά την διακοπή ακολουθούν τα δύο από τα τρία μεγάλα ντέρμπι και ενδιάμεσα ένα must win Ευρωπαϊκό στη Φιλαδέλφεια. Γιατί δεν ήταν μόνο το μισ ματς του Τετέι με τον Μουκουντί. Ήταν όλη η αμυντική λειτουργία και στα δυο γκολ. Στο πρώτο από κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ έτρεξε ο Παντελίδης 70 μέτρα με την μπάλα χωρίς να μπορέσει κάποιος να του κάνει έστω ένα φάουλ. Το δεύτερο από μια απόκρουση πάλι στην περιοχή της Κηφισιά σε χρόνο ρεκόρ η Κηφισιά έκανε διπλή τελική προσπάθεια, η δεύτερη που έγινε γκολ σχεδόν πάνω από την γραμμή. Πράγματα απαράδεκτα για ομάδα πρωταθλητισμού χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία του αντιπάλου και ιδίως των δύο… ΑΕΚτζήδων επιθετικών της. Πάμε όμως παρακάτω…Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα άσχημα της ΑΕΚ και όλα αυτά τα προκλητικά από την πλευρά κυρίως του αστείου κορυφαίου τότε δεν θα είχαμε ζήσει αυτή την απίστευτη βραδιά. Αυτό το ονειρεμένο τελευταίο μισάωρο μετά την αποβολή του Ρέλβας με τα δύο γκολ και την ανατροπή της χρονιάς της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα της νίκης. Άφησε την ομάδα του μόνο με τον Βίντα κεντρικό αμυντικό και έβαλε δύο εξτρέμ να ψάξουν τους δυο φορ που είχε ήδη βάλει από το ημίχρονο. Με την πρώτη επαφή ο Κουτέσα βρήκε τον Λουκά Γιόβιτς που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ανατροπής και επιτέλους πήρε αυτό που του άξιζε με όλες του τις εμφανίσεις με αρχή από την Λάρισα και μετά. Του έλειπε το γκολ. Το έβαλε χθες στην πιο… σκοτεινή ώρα και στο τέλος σαν οδοστρωτήρας ξεκίνησε από την σέντρα και έφτασε μπροστά στο τέρμα όπου κέρδισε την πεναλτάρα που εκτέλεσε με… 100 κιλά ο Μαρίν την ώρα που το ρολόι είχε ήδη περάσει το 90. Ήταν μια τεράστια νίκη. Μια νίκη πρωταθλητισμού. Μια νίκη που λατρεύει κάθε οπαδός. Μια νίκη που κάνει τον κόσμο να ερωτεύεται την ομάδα του. Και πάνω από όλα μια νίκη που ήρθε χάρη στην τόλμη και τον χαρακτήρα του προπονητή της που πέρασε στους παίκτες του το μήνυμα ότι όταν όλα πάνε στραβά η ΑΕΚ συνεχίσει να παίζει ΜΟΝΟ για τη νίκη. Οι παίκτες ανταποκρίθηκαν και αυτό όλο μαζί είναι μεγαλύτερο κέρδος από τους τρεις βαθμούς και την πρωτιά που όπως είπαμε αρχές Οκτωβρίου δεν λέει τίποτα. Αν και σαν θέαμα η βαθμολογία είναι… όμορφη.