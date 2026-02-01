Τι πρέπει, τι δεν πρέπει

Είναι η κρίσιμη στιγμή, να αφουγκρασθεί η Κυβέρνηση - ο πρωθυπουργός - την αγωνία και την ελπίδα του μέσου λογικού Έλληνα πολίτη, ειδικά αυτών που επιμένουν να τον πιστεύουν, γι αυτά που θα ήθελε – πρέπει - να γίνουν και αυτά που θα ήθελε – δεν πρέπει - να μην γίνουν στον εναπομένοντα χρόνο διακυβέρνησης





Συνεχίσετε, καλά πάτε, ολοκληρώστε:







- Στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας.



- Στη διαχείριση του μεταναστευτικού.







- Στην εκσυγχρονισμό των δημόσιων δομών υγείας.



- Στη διεύρυνση των οριζόντων της παιδείας με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τη δυνατότητα λειτουργίας ξένων μεγάλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα κλπ.



Προσπαθήστε όμως περισσότερο:



- Στην επέκταση της αξιολόγησης σε όλες τις δομές και τα πρόσωπα του δημόσιου τομέα.



- Στη δικαιοσύνη, την ταχύτητα απονομής, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της. Δυστυχώς η ασυδοσία των ΜΜΕ και των social media και τα παπαγαλάκια των συμφερόντων που σας αντιπαλεύουν, έχουν δημιουργήσει στην κοινωνία λαθεμένες εντυπώσεις. Ελπίζουμε να αποδώσουν οι μέχρι τώρα ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που συκοφαντούνται άδικα. Η τάχιστη επίλυση των δικαστικών διενέξεων που φρενάρουν για πολλά χρόνια τα δημόσια έργα είναι εθνική προτεραιότητα.



- Στον πόλεμο με την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, με περισσότερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους - από αδιάφθορους όμως – ο εχθρός είναι αδίστακτος και τα ήθη της κοινωνίας, δυστυχώς, χαλαρά.



- Στην άμεση, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κινητοποίηση και αντίδραση του κράτους στις έκτακτες περιστάσεις. Το κράτος οφείλει να προλαμβάνει τις ελλείψεις και τα προβλήματα, ειδικά σε επίπεδο υποδομών ασφαλείας, πριν εμφανιστούν οι δυσμενείς συνέπειες από αυτά.



- Στη δημόσια τάξη και ειδικά την καταπολέμηση της εγκατεστημένης επί δεκαετίες νοοτροπίας δικαιολόγησης της παραβατικότητας.



- Να επιμείνουν στο τεράστιο θέμα της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ – βραδυφλεγούς βόμβας δεκαετιών που έσκασε στα χέρια της Κυβέρνησης αυτής. Δεν είναι μόνο η αποκάλυψη όσων ενέχονται και η επιστροφή των κλεμμένων επιδοτήσεων. Είναι μοναδική ευκαιρία να μπει τάξη σε μια στρεβλή αντίληψη λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα. Να παταχθεί η διαφθορά και να διασφαλισθεί η δίκαιη κατανομή των επιχορηγήσεων στους πραγματικούς δικαιούχους. Να διαχωριστεί η ήρα από το στάρι. Να ενισχύονται δίκαια όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη εφόσον όμως δουλεύουν, όσο δουλεύει ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος, παράγουν και εισφέρουν στον επισιτισμό του κοινωνικού συνόλου. Να αποκλειστούν από την κρατική ενίσχυση οι τεμπέληδες αργόμισθοι νταβατζήδες των κάμπων που θεωρούν τη χώρα τσιφλίκι τους. Να παραμείνουν στην πρωτογενή παραγωγή όσοι μπορούν να εκσυγχρονιστούν και να την κάνουν βιώσιμη δραστηριότητα χωρίς κρατικά δεκανίκια. Οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό και οι συνταξιούχοι των 430€, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τη μειωμένη τιμή στο ρεύμα και το πετρέλαιο από πολλούς εκβιαστές του αποκλεισμού της χώρας. Καταρτίστε εθνικό σχέδιο για την πρωτογενή παραγωγή. Χρηματοδοτήστε κατά προτεραιότητα τις υποδομές της πρωτογενούς παραγωγής, ειδικά στην άρδευση με εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Θα πιάσουν τόπο και θα βοηθηθούν αποτελεσματικά οι πραγματικοί αγρότες και η εθνική οικονομία.



- Να αγνοήσουν τις σειρήνες του λαϊκισμού από κάθε κατεύθυνση και την αθλιότερη - ολίγιστη - αντιπολίτευση όλων των εποχών. Ο Οδυσσέας δέθηκε στο κατάρτι για να μην παρασυρθεί από την επικίνδυνη μελωδία τους, αυτοί να κλείσουν τα αφτιά τους.



- Να απομακρυνθούν τάχιστα όσοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το ρυθμό και την πορεία εκσυγχρονισμού της χώρας, αυτοί που επισείουν το πολιτικό κόστος και τον κίνδυνο μη επανεκλογής το ’27 ως δικαιολογία για να μην ξεκουνάνε, οι βολεμένοι στη στασιμότητα που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα.



Θα άκουγε, ο πρωθυπουργός, να του λένε οι λογικοί πολίτες:



Πως τον στηρίζουν δυνατά στον πόλεμο που του κάνουν οι μεγαλόσχημοι του πλούτου και των ΜΜΕ που απεργάζονται την αποσταθεροποίηση, αποβλέποντας στο κουμάντο της χώρας.



Πως είναι λάθος προσέγγιση να στηριχθεί η επανεκλογή στην τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στην πολιτικά ανεπαρκή ανθρωπογεωγραφία της αντιπολίτευσης.



Πως το ραντεβού του, τους επόμενους 18 μήνες, είναι μόνο με την ιστορία.



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)



01.02.2026, 08:17