Ερωτήσεις προς αγροτοπατέρες

Η χώρα σε οικονομικό αποκλεισμό σχεδόν ένα μήνα. Τα μπλόκα των τρακτέρ έχουν μετατρέψει μετακίνηση προσώπων και διακίνηση αγαθών, σε δοκιμασία για γερά νεύρα. Απειλείται περαιτέρω κλιμάκωση, με ανυπολόγιστες πλέον συνέπειες στην εθνική οικονομία





Κανένας – ειδικά στα κανάλια και τα ραδιόφωνα εθνικής εμβέλειας - δεν έχει τα guts να κάνει σκληρές ερωτήσεις, να ζητήσει απαντήσεις. Να καταλάβουν οι πολίτες με ποιους έχουν να κάνουν. Με πρόσχημα το σεβασμό των «προσωπικών δεδομένων» - συνήθης υπεκφυγή και δικαιολογία της άρνησης απάντησης - οι δημοσιογράφοι χαϊδεύουν τους συνεντευξιαζόμενους. Αν και οι καταπατητές των δικαιωμάτων της κοινωνίας είναι οι τελευταίοι που θα είχαν ηθικό δικαίωμα να επικαλούνται τα προσωπικά δεδομένα, τους διευκολύνουν οι δημοσιογράφοι.







- Τι παράγουν συγκεκριμένα;

- Πόσες εκτάσεις ή δένδρα καλλιεργούν, ή πόσα ζώα έχουν, τι γεωργικό εξοπλισμό διαθέτουν.



- Πόσες ημέρες απασχολούνται ετησίως και τι κάνουν τις υπόλοιπες.

- Τι ετήσιο εισόδημα δηλώνουν, τι αυτοκίνητο έχουν, αν διαμένουν σε ιδιόκτητο και αν έχουν εξοχικό σπίτι, που και πόσα τετραγωνικά.

- Είναι ενεργά μέλη πολιτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα.

- Αν περιλαμβάνουν στα αιτήματά τους το σύνθημα «να φύγει ο Μητσοτάκης».



Αυτοί που έχουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης και δικαιούται στήριξης από την κοινωνία δεν θα έχουν, λογικά, δυσκολία να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά.



Των άλλων όμως οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, ακόμα και η άρνηση απάντησης, θα επιτρέψουν στους πολίτες να καταλάβουν:



- αν τους ζητούν δικαιολογημένα βοήθεια για οριακή επιβίωση, ή για βελτίωση υφιστάμενης άνετης διαβίωσης.

- τα πραγματικά κίνητρα αυτών που πρωτοστατούν στην βάναυση τιμωρία των εκδρομέων του 15θημέρου των Χριστουγέννων και τη ζημιά των επαγγελματιών του τουρισμού.



Να συγκρίνουν με τη δική τους πραγματικότητα.



Να καταλάβουν πως είναι άλλο πράγμα οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι καλλιεργητές προϊόντων πρώτης ανάγκης και οι κτηνοτρόφοι που ταίζουν την κοινωνία (λαχανικά, φρούτα, ζωοτροφές, κρέατα) κι άλλο οι άεργοι αυτόν τον καιρό επιχειρηματίες καλλιεργητές π.χ. βαμβακιού των μεγάλων κάμπων που πρωτοστατούν στα έκτροπα – οι άλλοι έχουν δουλειές - απειλώντας υποκριτικά τον επισιτισμό των πολιτών.



Να καταλάβουν οι λοιποί Έλληνες και να ζητήσουν από το κράτος:



- να στηρίξει δυνατά τους πραγματικά απασχολούμενους σε ετήσια βάση που έχουν πραγματική ανάγκη.

- να διαμηνύσει στους επιχειρηματίες των μεγάλων κάμπων, πως αν δεν «βγαίνουν» οικονομικά, να αλλάξουν επάγγελμα. Να δουλέψουν για να ζήσουν 300 ημέρες το χρόνο στη γη ή όπου αλλού μπορούν. όπως όλος ο κόσμος. Οι κοινωνικές αργομισθίες σε ευκατάστατους πρέπει κάποτε να τελειώσουν.



Το κράτος βέβαια δεν χρειάζεται τις απαντήσεις στα ερωτήματα, κατέχει νόμιμα όλα τα στοιχεία. Ας αποφασίσει , ήρθε η ώρα κ. πρωθυπουργέ, να τα χρησιμοποιήσει, διαχωρίζοντας αυτούς που έχουν ανάγκη από τους εκβιαστές της κοινωνίας που πρέπει να ξεμπροστιάσει δημόσια και να τιμωρήσει παραδειγματικά. Αν και το παρατραβάνε, δεν χρειάζεται πόλεμος σώμα με σώμα με την αστυνομία στα μπλόκα, αυτό ζητάνε οι υποκινητές του μπάχαλου. Ας αρχίσουν με πρόστιμα και ποινικές διώξεις στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ που κλείνουν τους δρόμους. Για κάθε μέρα.



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

10.01.2026, 07:47