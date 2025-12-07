Δημοσυντήρητος αγροτικός τομέας

Oι αγρότες στα μπλόκα επιμένουν στην εξόφληση των επιδοτήσεων εδώ και τώρα προς όλους, ελεγχόμενους και μη





Πράγματι οι ανάγκες, επαγγελματικές και βιοτικές, ειδικά των μεσαίων και μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι επιτακτικές. Περιμένουν πως και πως τις επιδοτήσεις για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.Αναδεικνύεται έτσι ανάγλυφα ο «Δημοσυντήρητος» χαρακτήρας του πρωτογενούς τομέα της εθνικής οικονομίας και η εξάρτηση της βιωσιμότητας της αγροτικής δραστηριότητας:- από τις Ευρωπαϊκές Επιδοτήσεις.- Από το κράτος (ειδική φορολογική μεταχείριση, μειωμένες τιμές ρεύματος και καυσίμων, τραπεζικές διευκολύνσεις, ειδικό ακατάσχετο και άλλα προνόμια που παραχωρήθηκαν με την πολιτική πίεση των κλεισμένων δρόμων, κάθε Δεκέμβρη που δεν υπάρχουν δουλειές στους κάμπους).Αναδεικνύεται κυρίως το τεράστιο – δυστυχώς πανευρωπαϊκό - πρόβλημα της εκτροπής των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων - της λεγόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) - από τον αρχικό σχεδιασμό και στόχο που ήταν ενίσχυση για επενδύσεις, σε γη, μέσα και εξοπλισμό, για να γίνουν οι αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις βιώσιμες επιχειρηματικές μονάδες. Από μοχλός ανάπτυξης εκτράπηκε σε τακτική εισοδηματική ενίσχυση που επηρέασε κόστη και τιμές και δεν άφησε την αγορά να αυτορυθμιστεί. Άτυπη αργομισθία που οδήγησε σε βόλεμα, εξάρτηση από το κράτος, εφησυχασμό.(Το τεράστιο θέμα αυτό πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί δημόσια, χωρίς σκοπιμότητες και εξάρτηση από το πολιτικό κόστος. Να ακουστούν αλήθειες για το χρόνο ετήσιας απασχόλησης της μεγαλύτερης κατηγορίας αγροτών, σε σύγκριση με τους λοιπούς εργαζόμενους και την επιμονή τους σε μικρές ασύμφορες καλλιέργειες, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, αρνούμενοι ή κρύβοντας άλλες επαγγελματικές ασχολίες)Δεκέμβρης και οι αγρότες κλείνουν, συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού, τις εθνικές οδούς απειλώντας φέτος να κλείσουν τις εισόδους και εξόδους, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς - την επικοινωνία της χώρας με την ηπειρωτική Ευρώπη και τον κόσμο - αποκλείοντας τη διακίνηση προσώπων και αγαθών. Απειλή παράλυσης τη χώρας και της εθνικής οικονομίας. Ωμός εκβιασμός. Με απίστευτη μάλιστα έπαρση κάποιοι – παράδειγμα ο Λαρισαίος εκπρόσωπός τους, προχθές Τρίτη στο μεσημέρι σε μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό, έθεσε ως απαράβατη προϋπόθεση συνδιαλλαγής με την Κυβέρνηση να μεταβεί αυτοπροσώπως ο πρωθυπουργός στο μπλόκο της Νίκαιας.Πρωτοστάτες, ως είθισται, οι αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ , που επενδύει στο πολιτικό μπάχαλο, βήμα για την επικράτηση του σοσιαλισμού(!!!). Το ΚΚΕ που αρνείται μετά βδελυγμίας τη συμμετοχή της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη «των μονοπωλίων», απαιτεί όμως τις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι υπόλοιποι αγρότες και κτηνοτρόφοι σέρνονται καπελωμένοι στο κατόπι, άλλοι από ανάγκη, άλλοι από ντροπή, άλλοι για αντιπολίτευση, άλλοι για το χαβαλέ του ετήσιου έθιμου των «μπλόκων».Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι πιο μαζικά, γενικευμένα, επιθετικά. Αφορμή η καθυστέρηση εξόφλησης των επιδοτήσεων, κύριο φετινό αίτημα, εμπλουτισμένο με τα πάγια αιτήματα για αυξημένες τιμές, φτηνότερο ρεύμα, πετρέλαιο κλπ.Ο λόγος της καθυστέρησης και των μειωμένων πληρωμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολλούς αγρότες είναι οι διενεργούμενοι εκτεταμένοι έλεγχοι που έχουν ενταθεί, μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στα ελεγχόμενα ΑΦΜ – ακούγεται πως εγγίζουν τις 50.000 - είναι λογικό να μην καταβάλλονται ή να καταβάλλονται μειωμένα ποσά επιδοτήσεων, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να εκδοθούν τα πορίσματα των ελέγχων. Το πρόβλημα είναι σύνθετο με διττή διάσταση:- Διαδικαστική, γιατί η εξόφληση επιδοτήσεων σε ύποπτους παραβίασης των Κοινοτικών Κανονισμών δεν είναι επιτρεπτή με βάση τους κανόνες της ΕΕ και μπορεί να επισύρει περαιτέρω κυρώσεις και πρόστιμα για τη χώρα.- Οικονομική, γιατί τα χρήματα προέρχονται από Ευρωπαϊκούς πόρους που δεν απελευθερώνονται όσο διαρκούν οι έλεγχοι και δεν είναι επιτρεπτή η πληρωμή Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων από εθνικούς πόρους.

Η Κυβέρνηση στα χέρια της οποίας έσκασε το διαχρονικό σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνει μέχρι τώρα – δεν έχει άλλωστε άλλη επιλογή - πρόθεση να βάλει το ελεγκτικό μαχαίρι βαθιά. Είναι σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι με στόχο και σκοπό να αποκαλυφθούν οι παρανομίες, να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και εφεξής να πηγαίνουν οι επιδοτήσεις στους πραγματικούς δικαιούχους. Με την αποκάλυψη των αδυναμιών και τη θεσμική θωράκιση του συστήματος. Ζητάει από τους αγρότες κατανόηση και υπομονή. Να αναγνωρίσουν το πρόβλημα που εμποδίζει τις εμπρόθεσμες και πλήρεις εξοφλήσεις, υποσχόμενη την τακτοποίησή του μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου.



Η απάντηση των αγροτικών οργανώσεων είναι κινητοποιήσεις. Απαιτούν εδώ και τώρα εξόφληση των επιδοτήσεων – όλα τα λεφτά σε όλους - και παράλληλα επίλυση όλων των χρόνιων αιτημάτων του κλάδου.



Εύλογα, μ’ αυτά κι αυτά, διερωτάται ο καλόπιστος πολίτης, ο μη επιδοτούμενος επαγγελματίας, βιοτέχνης, υπάλληλος, συνταξιούχος. Γιατί επιμένουν στην εξόφληση των επιδοτήσεων εδώ και τώρα προς όλους, δικαίους και αδίκους; Μήπως, πίσω από την απαίτηση αυτή, εκτός από την πραγματική ανάγκη, υποκρύπτεται απαίτηση να σταματήσουν, να περιοριστούν, οι έλεγχοι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες. Να κλείσει χωρίς συνέπειες για τους πολλούς η πληγή που άνοιξε. Να περιοριστεί σε πρόσωπα που σχετίζονται με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ άντε και το ΣΥΡΙΖΑ. Την πληγή γνώριζαν από πολλά χρόνια οι αγροτοπατέρες, σε όλες τις διαστάσεις της, αλλά σιωπούσαν και απέφευγαν σκόπιμα κάθε αναφορά στα ετήσια αιτήματα των μπλόκων. Ούτε κιχ τόσα χρόνια για διαφάνεια στις επιδοτήσεις, κάθαρση του συστήματος. δικαιοσύνη. Αντίθετα, «όλα τα κιλά όλα τα λεφτά».



Ας πουν τουλάχιστον καθαρά - κλείστε το θέμα, ότι έγινε - έγινε. Για να καταλάβει η κοινωνία ποιοι, με ποια αιτήματα και ποιο ηθικό ανάστημα παραλύουν και απειλούν – εν πολλοίς αυτοκαταστροφικά - την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αρνούμενοι και να συζητήσουν.



Η φαρισαίοι ακούγοντας το ευαγγελικό «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω» έκαναν πίσω.



Οι λοιποί πολίτες - ανάμεσά τους και πολλοί καθαροί αγρότες - παρακολουθούν και προβληματίζονται, αναμένοντας την κυβερνητική αντίδραση στον ωμό εκβιασμό.



Η κοινωνική πάντως συμπάθεια και ανοχή απέχει ελάχιστα από το θυμό και την αποδοκιμασία.



07.12.2025, 07:39