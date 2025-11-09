Ψήφος εμπιστοσύνης στον τραμπουκισμό;

Κλείσιμο

Σημείωνα τότε πως οι ψηφοφόροι του πολιτικού μορφώματος εκείνου το υποστηρίζουν για να λέει και να κάνει αυτά που επιθυμούσαν διακαώς και θα ήθελαν να κάνουν οι ίδιοι, αλλά δεν τολμούσαν, είτε γιατί φοβούνταν είτε γιατί ντρέπονταν. Να βρίζουν, να τραμπουκίζουν και να προπηλακίζουν τους θεσμούς, τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πολίτες με ιδιαιτερότητες, μετανάστες κλπ. Μιας μορφής μπράβοι αμειβόμενοι με την ψήφο των ψηφοφόρων - εντολέων τους - που με την επιλογή τους αυτή έβγαζαν τα επιμελώς κρυμμένα απωθημένα και τα αληθινά χαρακτηριστικά της «προσωπικότητάς» τους. Το πρόσωπο του φασισμού στον 21ο αιώνα.Επισήμαινα τότε πως με τη δημόσια προβολή της έκνομης συμπεριφοράς και των αήθων επιθέσεων σε θεσμούς και πρόσωπα, το θηρίο ταϊζόταν και θέριευε. Οι συμπεριφορές που προβάλλονταν και αποδοκιμάζονταν ήταν ο λόγος που τους επέλεγαν οι ψηφοφόροι.Η «Χρυσή Αυγή» όμως καταδικάστηκε και από τη δικαιοσύνη και από την κοινωνία ως εγκληματική οργάνωση του κοινού ποινικού δικαίου. Οι παραφυάδες της δεν κατάφεραν να ανακτήσουν την δυναμική της, να πείσουν τους πολίτες ότι μπορούν να συνεχίσουν το «θεάρεστο» έργο τους. Συρρικνώθηκαν.Τι να έγινε άραγε το σχεδόν 7% (441.000 ψήφοι) του εκλογικού σώματος που την υπερψήφισε σε 4 διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις από το Μάιο του 2012 μέχρι το Σεπτέμβριο τους 2015; Ή το 9,43% των Ευρωεκλογών του 2014;Η απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται – εμφανέστατη μάλιστα - στον πολιτικό χάρτη σήμερα, αν διαβαστεί με βάση τις συμπεριφορές των πολιτικών σχηματισμών που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο.Η ψηφοφόροι – εντολείς – των τραμπούκων της Χρυσής Αυγής έχουν διαμοιραστεί και κρύβονται πίσω από τα κόμματα του Κοινοβουλίου που δεν χάνουν ευκαιρία να προπηλακίζουν πολιτικά, προσωπικά ακόμα και οικογενειακά με αισχρό και χυδαίο τρόπο τους αντιπάλους τους. Να απαξιώνουν τους θεσμούς, να συμπεριφέρονται προκλητικά, βίαια, αρρωστημένα, ανήθικα. Να τα στηρίζουν γερά και συστηματικά με την υπερψήφισή τους στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις. Ονόματα και μη χωριά.Ηθικό δίδαγμα 1ο. Όσο προβάλλονται δημόσια, έστω και για αποδοκιμασία και καταδίκη, οι συμπεριφορές των κομμάτων που τραμπουκίζουν το θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας, τόσο τρέφονται και δυναμώνουν πολιτικά οι δήθεν αριστεροί δημοκράτες, οι αρρωστημένοι στα όρια της ψυχασθένειας, οι θεομπαίχτες, οι γραφικοί, οι μηδενιστές. Η έκνομη και ανήθικη συμπεριφορά τους είναι ο λόγος για τον οποίο τους στηρίζει ένα μεγάλο, δυστυχώς, τμήμα της κοινωνίας, που αναζητά διέξοδο στην ανωμαλία. Λειτουργούν ως μπράβοι με εντεταλμένη υπηρεσία την εκτροπή και το μπάχαλο.Ηθικό δίδαγμα 2ο. Αν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις της κοινωνίας, η εικόνα είναι τραγική. Είναι τεράστιο το ποσοστό των Ελλήνων που επικροτούν, στηρίζουν και ενθαρρύνουν τις πολιτικά, κοινωνικά έως και ηθικά αποδοκιμαστέες συμπεριφορές των πολιτικών εκπροσώπων τους. Είναι θλιβερή η εικόνα, της κοινωνίας που επιδοκιμάζει σε τέτοιο ποσοστό τις παρακμιακές συμπεριφορές, που δείχνει να έχει χάσει τα ηθικά της ερείσματα. Πολύ χειρότερη είναι η εικόνα στις αναρτήσεις και τα σχόλια των χρηστών των social media. Αποπνέουν εμπάθεια και απύθμενο μίσος σε κάθε αντίθετη θέση προς την στρεβλή «λογική» τους.Ηθικό δίδαγμα 3ο. Είναι εξ ίσου απογοητευτική η εικόνα των λοιπών πολιτικών δυνάμεων – του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Αντί να αποδοκιμάζουν και να απομονώνουν τους αρχιερείς της ανωμαλίας, να υπερασπίζονται τις πολιτικές και κοινωνικές αξίες και τους θεσμούς, δεν χάνουν ευκαιρία, στο βωμό μιας καθαρά ψηφοθηρικής αντιπολίτευσης που ασκούν, να συνάσσονται, να συνοδοιπορούν και σε τελική ανάλυση να ενθαρρύνουν τους πολιτικούς μπαχαλάκηδες. Αδιαφορώντας για τη ζημιά που γίνεται στη χώρα και την ακόμα μεγαλύτερη που απειλείται.Ηθικό δίδαγμα 4ο. Η κυβερνητική παράταξη, που εκπροσωπεί τον παραγωγικό κορμό της χώρας, οφείλει να αντιπαλεύει τις συμπεριφορές αυτές, όχι με λόγια – με τους τραμπούκους δεν τα βγάζεις πέρα – αλλά με έργα. Ειδικά στην διαφάνεια και την χρηστότητα της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και τον ευλαβικό σεβασμό στους θεσμούς.