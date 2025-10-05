Η παθητική στάση της μεσαίας τάξης

Πάση θυσία να μην γίνει η δίκη, να μην ακουστεί η αλήθεια, να μην κλείσει η υπόθεση





Θα εφευρίσκονται νομικοί τακτικισμοί. πολιτικά τερτίπια και πρόθυμοι να υπηρετήσουν και να συντηρούν τη νοσηρότητα, όσο:





- η θλίψη και ο πόνος αποτελούν μέσο και εφαλτήριο τηλεοπτικής, και όχι μόνο, προβολής και πολιτικό άλλοθι,

- το νοσηρό και διχαστικό κλίμα αμφισβήτησης των θεσμών εξυπηρετεί τα συμφέροντα που βυσσοδομούν σε σκοτεινά παρασκήνια, με στόχο τον έλεγχο της εξουσίας,







Όσων πιστεύουν :



- σέβονται και προσβλέπουν στους δημοκρατικούς θεσμούς, τους πυλώνες του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ειδικά στη δικαιοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα και προοπτική της χώρας.

- Πως οι κυβερνήσεις επιλέγονται και αλλάζουν με εκλογές και συντεταγμένες δημοκρατικές διαδικασίες.

- αποβλέπουν και ευελπιστούν σε πολιτική σταθερότητα, κανονικότητα, ήρεμο και ήπιο πολιτικό κλίμα, κοινωνική συνοχή, μέλλον, ασφάλεια, σταθερότητα, αναπτυξιακή προοπτική.



Η παθητική στάση όσων βλέπουν και καταλαβαίνουν την υποκρισία και σφυρίζουν αδιάφορα.



Όσων αντιλαμβάνονται το αυτονόητο, πως κάποιοι - με μοναδικό σκοπό και στόχο να ξανανοίξει ο φάκελος της ανάκρισης, να πάει πίσω για μήνες η διαδικασία και να σέρνεται μέχρι της εκλογές η νοσηρότητα και ο διχασμός -

με ηθικά, επαγγελματικά και πολιτικά αδιάντροπη καθοδήγηση, θυμήθηκαν, μετά από 2,5 χρόνια και δεκάδων χιλιάδων σελίδων ανακριτικές διαδικασίες, να ζητήσουν την εκταφή – μια ακόμα πράξη σκύλευσης των νεκρών. Επειδή δεν τους βολεύουν τα πορίσματα των επίσημων και σοβαρών πραγματογνωμόνων και των δικαστικών λειτουργών για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Γνωρίζοντας πως, ούτε από την εξέταση των πτωμάτων, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, μετά από σχεδόν τρία χρόνια, οι συνωμοσιολογικές θεωρίες τους για ξυλόλια, βενζόλια, τολουόλια, ινδένια κλπ.



Αν δεν αντιλαμβάνεται τι τεκταίνεται η μεσαία παραγωγική τάξη, οι Έλληνες της εργασίας, της οικογένειας, της προκοπής, καλό θα ήταν να ξανακοιτάξουν προσεκτικότερα και να ξανασκεφτούν τα δεδομένα, τις πρακτικές, τους συσχετισμούς, τις ανίερες συμμαχίες. Να θυμηθούν το πρόσφατο καταστροφικό παρελθόν, και τις λαθεμένες επιλογές τους στο παρόν.



Κακό του κεφαλιού τους όμως, αν αντιλαμβάνονται και παρά ταύτα:



- παραμένουν μοιρολατρικά απαθείς - πιστοί στην παλιά τακτική των νοικοκυραίων.

- Υποκύπτουν στο συναισθηματικό εκβιασμό της κοινωνίας από τους επιτήδειους και ανέχονται την καταρράκωση των θεσμών.

- Θεωρούν όσα εξυφαίνονται, ερήμην τους. στο παρασκήνιο, ακίνδυνα και αδιάφορα για τη ζωή, την οικογένεια, τη δουλειά τους.

- δεν έχουν πρόβλημα να παραδοθεί η χώρα και η ζωή τους στη διαχείριση ανεξέλεγκτων ανίκανων, προβληματικών, ιδεοληπτικών, οπισθοδρομικών, εγωπαθών, ψυχοπαθών. .

- επιλέγουν να παραμένουν αραχτοί στον καναπέ, εκδηλώνοντας την αντίδρασή τους με ανώδυνες βρισιές και φάσκελα, με μοναδικό αποδέχτη τη συσκευή.

- αρνούνται τη συμμετοχή σε δημοκοπήσεις ή συμμετέχουν επιλέγοντας από την ουδετερότητα του αναποφάσιστου μέχρι περιθωριακούς, εξτρεμιστές, , ψυχωσικούς, θεομπαίχτες, ενισχύοντας την πολιτική αστάθεια.



Στην πολιτική εν τέλει έχει, ηθική κυρίως, εφαρμογή - στα νομικά εφαρμόζεται - αυτό που δίδασκαν σοφά οι αρχαίοι Ρωμαίοι νομοδιδάσκαλοι, «ο εξ οικείου πταίσματος ζημιούμενος ου δοκεί ζημιούσθαι» (αυτός που ζημιώνεται από δικό του σφάλμα δεν θεωρείται ότι έχει ζημιωθεί).



Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)

05.10.2025, 08:14