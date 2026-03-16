Η απόφαση για το ΟΑΚΑ και μια «θυσία» για τους «8» του Εuropa League

Εννιά αλλαγές. Ερνάντεθ κεντρικός στόπερ. Παντελίδης για πρώτη φορά full back από δεξιά. Ζαρουρί από αριστερά. Σισοκό για πρώτη φορά βασικός… γενικώς. Τζούρισιτς σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του ως δεξιός εξτρέμ. Aλλαγές; Γιάγκουσιτς, Σιώπης, Βιλένα (!), Πάντοβιτς, Τσιριβέγια. Χωρίς Λαφόν, Ινγκασον, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σάντσες, Μπακασέτα, Ταμπόρδα, Τετέι. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε αποφασίσει να μην πάρει το παραμικρό ρίσκο ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις. Αν δεν χρησιμοποιήσει την Πέμπτη τον Κάτρη, ουδείς από την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εναντίον του Παναιτωλικού θα είναι μέλος της στη Σεβίλλη! Και καλά έκανε λέμε εμείς…Καλά έκανε διότι πέρασε τρεις μήνες με παιχνίδια Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή – Τετάρτη, έχοντας ουκ ολίγους τραυματίες. Καλά έκανε διότι είτε προκριθεί ο Παναθηναϊκός από την Μπέτις, είτε αποκλειστεί, αυτό το ματς θα θυμόμαστε όλοι μετά από κάποια χρόνια: το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έχει ήδη ξεχαστεί. Ναι, η διαφορά από τους τρεις πρωτοπόρους έφτασε στο -11. Θα μπορούσε να είναι στο -9 και να έχει την ελπίδα ο Παναθηναϊκός για το «καλό» εισιτήριο του Europa League στα play offs αν κάποιος από τους τρεις διεκδικητές του τίτλου ηττηθεί στις πρώτες αγωνιστικές, απογοητευτεί και μείνει πολύ πίσω. Ολο αυτό όμως είναι μια υπόθεση. Ενα σενάριο που δεν εξαρτάται βασικά από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, την Πέμπτη πολλά θα εξαρτηθούν από την ίδια την ομάδα στη Σεβίλλη…Θα μπορούσε, βέβαια, να πάρει το τρίποντο εναντίον της αγρινιώτικης ομάδας αν είχε βάλει ένα γκολ στις πέντε σπουδαίες ευκαιρίες του, ή αν ο ρέφερι Τσιμεντερίδης είχε καταλογίσει το πέναλτι στην ανατροπή του Τζούρισιτς από τον Μπουχαλάκη (που έκανε μέχρι και τον Μπενίτεθ να αφήσει αιχμή για τη διαιτησία – δεν το είχε κάνει ποτέ). Θα μπορούσε, όμως και να είχε ηττηθεί αν οι παίκτες του Παναιτωλικού ήταν εύστοχοι ή αν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά όσο και ο Ουκρανός Γεβγένι Κουτσερένκο, διάδοχος του Τσάβες στην εστία της αγρινιώτικης ομάδας.Αν δικαιούται ο Παναθηναϊκός να κρατήσει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό απ΄ αυτό το παιχνίδι είναι η επιστροφή του Πέςδρο Τσιριβέγια. O Ισπανός χαφ, ο πιο σημαντικός παίκτης του Μπενίτεθ μέχρι να… εμφανιστούν ο Τετέι και ο Ταμπόρδα, έχασε επτά ματς πρωταθλήματος και τέσσερα παιχνίδια του Europa League από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι και το ματς με τον Παναιτωλικό, στο οποίο έδειξε για ένα ημίωρο κυρίως ότι είναι καλά. Δεν μπήκε για να παίξει «συντηρητικά». Μπήκε για να κάνει μια δυνατή προπόνηση ενόψει Μπέτις. Και ήταν μια χαρά. Με πολύ τρέξιμο, όμορφες εμπνεύσεις, συμμετοχή σε πάρα πολλές επιθέσεις, καθαρό μυαλό. Δεν γνωρίζουμε αν θα πάρει μια θέση στη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού εναντίον της Μπέτις αντικαθιστώντας Σάντσες ή Μπακασέτα. Όμως έθεσε δυνατή υποψηφιότητα και σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός (που δεν έχει τον Κοντούρη στην Ευρώπη) θα έχει έναν επιπλέον αξιόπιστο χαφ στην Ισπανία.Aξιοσημείωτη επίσης ήταν από το ματς με τον Παναιτωλικό η ετοιμότητα του Κότσαρη, η μεστή εμφάνιση του Ερνάντεθ, τα ωραία αγγίγματα του Γιάγκουσιτς, τα ανεβάσματα του Τουμπά: μέχρι εκεί. Οι υπόλοιποι κινήθηκαν στη μετριότητα, καθώς αρκετοί εξ αυτών αγωνίστηκαν και σε θέσεις που δεν γνωρίζουν, με αποκορύφωμα τη χρησιμοποίηση του 36χρονου Σισοκό σε θέση δεξιού full back στα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα. Αλλωστε, σε κάθε περίπτωση, τον αναπληρωματικό δεν μπορείς να τον αξιολογήσεις σωστά όταν παίζει μαζί με άλλους 8-9 αναπληρωματικούς, αλλά όταν αγωνίζεται μαζί με 7-8 βασικούς…Ουσιαστικά το ματς με τον Παναιτωλικό το «θυσίασε» ο Μπενίτεθ για το μεγάλο στόχο της πρόκρισης επί της Μπέτις και αυτό ήταν λογικό. Σημαντικότερο από το ματς αυτό είναι η πρώτη κλήση του Σωτήρη Κοντούρη στην Εθνική Ελλάδας και η απόφαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να χρησιμοποιήσει το ΟΑΚΑ ως έδρα του στην επόμενη σεζόν. Κάπως έτσι ανοίγει και η πρώτη πόρτα για τα εισιτήρια διαρκείας του Βοτανικού! Δεν είναι τόσο μακρινό όσο φαίνεται πια…