Eίχε ξεχάσει πώς είναι να νικάς με τον τερματοφύλακά σου

Πολλά περιθώρια δεν είχε ο Παναθηναϊκός πηγαίνοντας στο Μάλμε με τρεις βαθμούς σε τρία παιχνίδια. Αν γυρνούσε ηττημένος από μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην 7η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε και έχει μόλις έναν βαθμό στο Europa League, όχι μόνο θα επιβαρυνόταν αφάνταστα ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και της συνέχειας με τον Ράφα στον πάγκο, αλλά θα ελαχιστοποιούσε και τις ελπίδες του για πρόκριση στη μοναδική διοργάνωση που μπορεί να κρατήσει εφέτος ζωντανή τη φλόγα στους οπαδούς του. Και είναι στ’ αλήθεια τόσο προβληματικός αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός, έχει τόσο περιορισμένες ποιοτικές επιλογές αυτή την περίοδο, που θα γυρνούσε όντως με μηδέν βαθμούς αν ο Αλμπάν Λαφόν δεν του… θύμιζε πώς είναι να νικάς με MVP και αλάνθαστο τον τερματοφύλακά σου!Ο δανεικός από τη Ναντ κίπερ δεν είχε αγωνιστεί επί Μπενίτεθ που του έδωσε την πρώτη ευκαιρία και εκείνος την έπιασε από τα μαλλιά! Κι όχι μόνο αυτό: παρότι ο Βιτόρια εμπιστευόταν εκείνον στα ματς του Europa League, o Κόντης τον είχε αφήσει στον πάγκο εναντίον της Φέγενορντ. Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι δεν έχει κάνει μεγάλη γκάφα στα τελευταία παιχνίδια, αλλά έχουν περάσει πολλοί μήνες από την τελευταία φορά που ο Πολωνός «χάρισε» τρίποντο στην ομάδα του. Το έκανε χθες ο πανύψηλος 26χρονος Γάλλος που ήρθε στην Αθήνα για να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του και ο οποίος δικαιωματικά πλέον αξίζει τη θέση του βασικού. Όχι μόνο επειδή χθες στο Μάλμε αποσόβησε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό και βοήθησε σημαντικά με την ηρεμία στις πάσες του, αλλά κυρίως διότι με τον Ντραγκόφσκι ποτέ δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για το τι είδους λάθος μπορεί να κάνει: η διαφορά των δύο με την μπάλα στα πόδια είναι χαώδης. Αλλά η απόφαση ανήκει στον Μπενίτεθ και η επιλογή του στο κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ θα είναι κρίσιμη για το Νο1.Ο Ισπανός έχει προς το παρόν τόσο λίγες αξιόπιστες λύσεις που χθες έκανε μόνο τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του, εκ των οποίων η μία ήταν του τερματοφύλακα! Δεν άλλαξε ούτε έναν στη μεσοεπιθετική γραμμή του και έδωσε την ευκαιρία στον Πάλμερ – Μπράουν και στον Σιώπη. Ο Αμερικανός την κέρδισε (αν και στον αέρα έχει μεγάλο μειονέκτημα έναντι του Ινγκασον) και ο διεθνής Ελληνας μέσος την έχασε: η αλλαγή του με τον Τσέριν στο 60’ ήταν καθοριστική για την αλλαγή μορφής στον αγώνα. Κι αυτή η αλλαγή ήταν ίσως το πιο αισιόδοξο στοιχείο που κατέθεσε χθες ο Παναθηναϊκός στο «Malmo Stadium» όπου είχε και την υποστήριξη των πολύ υποστηρικτικών οπαδών του που μένουν στη Σουηδία. Το γεγονός, δηλαδή, ότι παρά την απώλεια του πέναλτι από τον Σφιντέρσκι στο 20’ και τη σαφή ανωτερότητα της γηπεδούχου στο α’ μέρος, την έπαιξε στα τελευταία 30 λεπτά σαν τη γάτα με το ποντίκι: κάθε επίθεσή του «μύριζε» και γκολ!Δεν το έβαλε με τον καλό στο β’ μέρος Τετέ που έστειλε την μπάλα στη συμβολή των δοκών, δεν το πέτυχε με το σουτ του σούπερ στο δεύτερο ημίχρονο, Κυριακόπουλου, δεν σκόραρε με το πλασέ του Τζούρισιτς από ωραία πάσα του Ζαρουρί, πανηγύρισε στην… τέταρτη, με τη βοήθεια και της θεάς τύχης, η οποία έστειλε την μπάλα από το πόδι του Σέρβου όσο… έπρεπε στο «μυτάκι» του στόπερ Τζούριτς για να αλλάξει πορεία και να καταλήξει στα δίχτυα.Με τέσσερις βαθμούς στα δύο επόμενα (σερί εντός έδρας) παιχνίδια εναντίον της Στουρμ Γκρατς (4 βαθμοί) και της Βικτόρια Πλζεν (8 βαθμοί, όσους και ο ΠΑΟΚ), ο Παναθηναϊκός «κλειδώνει» την πρόκριση και πάει στα δύο τελευταία ματς με Φερεντσβάρος (10 βαθμοί) και Ρόμα (6 βαθμοί) για την υπέρβαση της πρώτης οκτάδας. Αν θυμηθούμε τι είχε συμβεί με τους Go Ahead Eagles και αν συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του ο Παναθηναϊκός σ’ ένα ματς (το κατάφερε χθες λόγω Λαφόν) θα καταλάβουμε πόσο σπουδαίο άλμα θα συνιστούν αυτοί οι τέσσερις βαθμοί. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι και κάτι ανέφικτο ή… εξωπραγματικό αν τους κατακτήσει.Αλλωστε ο Μπακασέτας που χθες έπαιξε για δέκα λεπτά θα είναι απολύτως έτοιμος. Για τον Πελίστρι δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, αλλά πιθανότατα και ο Ουρουγουανός και ο Ντέσερς που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς με τη Στουρμ, θα είναι επίσης έτοιμοι για τα τελευταία τρία ματς του Europa League. Εως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και η «οντισιόν» του Μπενίτεθ, η οποία ωφέλιμο για τον Παναθηναϊκό είναι να μην διεξάγεται σε τεταμένο ή «βαρύ» περιβάλλον. Εξ ου και η ανάγκη για «1Χ» στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που προέρχεται από έναν απίστευτο μήνα με 7/7 νίκες και μπόλικες τεσσάρες…