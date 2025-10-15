Εν αναμονή του… Giannis ο Αρης προσπαθεί να νικήσει την απειρία του

Δίνει συνέντευξη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show» του ΑΝΤ1.





Πιστεύετε πως η απάντησή του στο συγκεκριμένο ερώτημα θα ήταν η ίδια, αυτολεξεί, εάν η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί, ας πούμε, πέρσι τέτοια ημέρα.







Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φιλαθλητικός -για λόγους που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε- θεωρώ πως δεδομένα θα βρίσκονταν και πάλι στην απάντηση του «Greek Freak.



Για τον Αρη όμως διατηρώ αρκετές αμφιβολίες.







Ωστόσο η εξαγορά της ΚΑΕ Αρης από τον φίλο του Ρίτσαρντ Σιάο έχει αλλάξει τα δεδομένα -τουλάχιστον όσο αφορά, υποθετικώς, τις υποψήφιες ελληνικές ομάδες στις οποίες θα μπορούσε να κλείσει την καριέρα του ο Γιάννης.



Παρεμπιπτόντως θεωρώ δεδομένο πως η οικογένεια Αντετοκούνμπο παρακολουθεί, έστω και εξ αποστάσεως, την τρέχουσα κατάσταση στον Αρη.



Αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση που δεν στηρίζεται στο ρεπορτάζ ή σε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία.



Μέχρι τότε όμως μεσολαβεί το σήμερα και το… κάθε αρχή και δύσκολη.



Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δώσει πέντε επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής, έχοντας απολογισμό δυο νίκες και μία ήττα στο Eurocup και 2/2 ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα.



Προφανώς ο απολογισμός τους δεν είναι ικανοποιητικός ενώ και οι εμφανίσεις είναι μέτριες.



Από τη στιγμή της έλευσης του Σιάο ο μπασκετικός Αρης προσπάθησε να κάνει ταυτοχρόνως ένα σωρό πράγματα, ξεκινώντας από το μηδέν.



Επρεπε, λοιπόν, να φτιάξει:



1) Διοικητικούς παράγοντες - τόσο ο Αγαπητός Διακογιάννης όσο και ο Βύρωνας Αντωνιάδης, οι δύο άνθρωποι δηλαδή που έκλεισαν το ντιλ με τον Σιάο και τώρα τρέχουν την ΚΑΕ, δεν είχαν προηγούμενη διοικητική εμπειρία στο μπάσκετ.

2) Τζένεραλ Μάνατζερ - ο Νίκος Ζήσης, ναι μεν έχει ανάλογο πόστο στην εθνική ομάδα, ωστόσο οι απαιτήσεις σε ένα κλαμπ είναι διαφορετικές και πιο περίπλοκες.

3) Προπονητή – ο Μπόγκνταν Καράιτσιτς είχε προϋπηρεσία μόνο ως βοηθός.

4) Ρόστερ - δεν έμεινε σχεδόν κανένας παίκτης από την περσινή σεζόν.



Μπορούν να γίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα και επιτυχώς, μέσα σε 3-4 μήνες;



Από όπου κι αν το πιάσεις φαίνεται δύσκολο.



Ενα πρότζεκτ δομημένο με αυτό τον τρόπο θέλει χρόνο και non stop στήριξη για να ωριμάσει.



Ωστόσο στον μπασκετικό Αρη πάντα υπάρχουν απαιτήσεις.



Η κατάσταση δεν είναι ιδανική τη δεδομένη στιγμή αλλά μια νίκη στο επόμενο ματς για το πρωτάθλημα κόντρα στο Μαρούσι θα αλλάξει το κλίμα.



Εν αναμονή, λοιπόν, του… Giannis ο μπασκετικός Αρης θα πρέπει σήμερα να νικήσει την απειρία του.



Πιστεύω πως οι εμπλεκόμενοι έχουν την κατάρτιση να τα καταφέρουν.

