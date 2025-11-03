Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου! Ποιος εκπλήσσεται;

Κλείσιμο

Η μπάλα στον τερματοφύλακα και ξεκινάει ένα φυσιολογικό -για μεγάλη ομάδα- built up. Πάσα-πάσα και ψάχνουν τον αμαρκάριστο. Η μπάλα με ποιότητα και σχέδιο και πολλούς διαφορετικούς τρόπους περνάει από γραμμή σε γραμμή. Παίκτες κινούνται αυτοματοποιημένα, δημιουργούν τριάδες συνεργασίες και υπεραριθμίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Μπακ κλείνουν στο κέντρο και κάνουν τον έξτρα χαφ. Εξτρέμ το ίδιο προς τον άξονα για να ανέβουν τα μπακ στον ανοικτό διάδρομο. Ο φορ βγαίνει από την περιοχή παίζει με πλάτη, συνεργάζεται με τους άλλους, ανοίγει χώρο στην περιοχή. Όταν τα μπακ μετά από εξαιρετικούς συνδυασμούς πλαγιοκοπούν, σηκώνουν κεφάλι και βλέπουν μέσα στην περιοχή τέσσερις και πέντε συμπαίκτες τους!Δείτε και πάλι το χθεσινό 0-2 και το 0-3 από τον Οζντόεφ! Δείτε και τις γρήγορες μεταβάσεις όταν μετά από οργανωμένο pressing ο ΠΑΟΚ κλέβει μπάλες και βγαίνει μπροστά. Όλα -μα όλα- αυτά βγαίνουν μέσα από δουλειά! Ξανά και ξανά Είναι και η φάση άμυνας στο ποδόσφαιρο. Εκεί υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, αλλά η δουλειά συνεχίζεται για να βελτιωθεί κι εκεί η ΠΑΟΚτσήδικη λειτουργία.Αυτό το υποδειγματικό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ το παρουσιάζει με όλους! Δεν έπαιξε έτσι μόνο στην χθεσινή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Το παράγει με μικρούς και μεγάλους. Η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι σε σημαντικό ποσοστό το παρουσίαζε και όταν δεν κέρδιζε στους αγώνες του Σεπτεμβρίου! Απλά τότε -για πολλούς και διάφορους λόγους- δεν είχε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Τώρα τα έχει όλα και παρουσιάζει αυτό το θέαμα, όπως βέβαια συμβαίνει λίγο-πολύ σε κάθε χρονιά του Ράζβαν Λουτσέσκου.Ποιος εκπλήσσεται από όλα αυτά;Πάμε και σε μερικές υποσημειώσεις για την αγωνιστική και το πρωτάθλημα:- Ο Λεβαδειακός είναι η ομάδα που μετά τον ΠΑΟΚ και με την μπάλα στα πόδια παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από πέρσι έχει δομημένη νοοτροπία και δεν αποκλείεται φέτος να διεκδικήσει θέση πάνω από την έκτη.- Η ΑΕΚ έφθασε στο σημείο να διαμαρτύρεται επειδή δεν ευνοήθηκε σκανδαλωδώς όπως πέρσι με τον Λεβαδειακό για να μετρήσει γκολ έπειτα από ολοφάνερο σπρώξιμο σε αμυντικό.- Ο Άρης προσπαθούσε να ισοφαρίσει τον Ολυμπιακό μετά το πέναλτι και αποβολή, βγάζοντας από το γήπεδο τον μοναδικό του παίκτη που σκοράρει!- Τίποτα δεν κρίνεται στη Λεωφόρο και στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ της ερχόμενης Κυριακής. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει συνέχεια μέσα σε αυτό το γήπεδο, μπορεί να το κάνει και τώρα, αλλά το πρωτάθλημα θα κριθεί με τον Ολυμπιακό στην πορεία. Έναν Ολυμπιακό που θα δυναμώσει πάρα πολύ όταν -τον Ιανουάριο πιθανότατα- αποκλειστεί από τον Champions League.